Крещенские купания в коронавирус. Карта и адреса купелей Подмосковья

В ночь с 18 на 19 января в России пройдет один из главных православных праздников — Крещение Господне. По традиции верующие участвуют в купаниях и окунаются в ледяную воду. В 2021 году в Подмосковье оборудовали более 200 купелей. В этом материале вы найдете не только интерактивную карту купелей, но и советы, как окунаться без вреда для здоровья. С поправкой на пандемию.

Окунуться без риска

Каждый год специалисты и опытные моржи настоятельно рекомендуют россиянам не окунаться в проруби на Крещение без специальной подготовки. Начать закаляться нужно за два-три месяца: для этого можно принимать контрастный душ. Также перед купанием стоит размяться, чтобы разогреть организм, а под резиновую шапочку на голову советуют надеть шерстяную.

Само погружение в холодную воду — большой стресс для организма, в этот момент сгорает большое количество калорий, поэтому купальщикам советуют перекусить перед тем, как окунуться. С собой обязательно нужно взять тапочки с закрытым верхом и коврик, на который можно встать босыми ногами. Обувь и одежду рекомендуют брать с собой свободную и без сложных застежек, чтобы ее было легко снимать и надевать.

Источник фото: телеканал «360»

Греться после купания специалисты советуют полотенцем, а употреблять алкоголь категорически нельзя ни до, ни после. Он только создаст видимость тепла, но переохладиться в таком случае будет очень легко.

Также врачи предупреждают, что от крещенских купаний стоит воздержаться людям, недавно перенесшим какие-либо болезни: ослабленный иммунитет является прямым противопоказанием для таких экстремальных процедур. Не стоит окунаться и в том случае, если есть симптомы простуды или любое другое недомогание, а также хронические заболевания. Они могут дать осложнения после нагрузки на организм.

Меры предосторожности

В некоторых регионах власти уже задумались над отменой крещенских купаний. В Омской области Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от ежегодной традиции, чтобы сохранить здоровье, а в ХМАО власти запретили окунаться на Крещение из-за распространения коронавируса.

В Подмосковье губернатор Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов максимально внимательно подготовиться к празднованиям. Помимо того, что у всех мест для купания будут дежурить спасатели и врачи, дно водоемов тщательно очистят. По краям купелей и под водой будет установлено дополнительное освещение, раздевалки будут теплыми, также планируют раздавать участникам купаний горячий чай.

Источник фото: телеканал «360»

Особенное внимание в этом году стоит уделить месту для переодевания. Врачи уверены, что само купание в холодной воде может и не нанести ущерба здоровью, но в коронавирусную эпоху очень важно следить за тем, чтобы перед купанием и после не возникало столпотворений. Главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова заявила, что главное в этом году — соблюдение дистанции.

«В масках и перчатках нырять в прорубь, конечно же, нельзя. Но соблюдать другие меры безопасности важно. Например, дистанцию и ограничение количества человек в палатках. Набиваться в большом количестве не нужно», — объяснила она.

Вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов предупредил, что на морозе вирус дольше сохраняется, а безопасное расстояние должно увеличиться до пяти-шести метров, поэтому средствами защиты, особенно в раздевалках, пренебрегать не стоит.

В ночь Крещения для жителей Подмосковья будет работать общественный транспорт, у мест для купания организуют парковки и уборку территорий, чтобы люди могли комфортно и безопасно провести время.

Список купелей Подмосковья

Балашиха

➤ правый берег реки Пехорки, у водно-спасательного поста МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха»;

➤ озеро, микрорайон Заря;

➤ храм святителя Чудотворца, микрорайон Новый Милет.

Богородский

➤ Ногинск, купель на территории Богоявленского собора;

➤ Ногинск, купель у храма Константина Богородского;

➤ Старая Купавна, прорубь на реке Купавинке;

➤ Электроугли, прорубь на Каменском пруду;

➤ село Воскресенское, купель на территории Покровского храма;

➤ деревня Ивашево, купель при Троицком храме;

➤ село Кудиново, прорубь на Ближнем пруду;

➤ село Стромыль, источник преподобного Сергия Радонежского;

➤ село Ямкино, купель у Христорождественского храма.

Бронницы

➤ Бронницы, улица Центральная, пруд «Совхозный».

Власиха

➤ Власиха, средний русловый каскадный пруд, приток реки Закзы.

Волоколамск

➤ деревня Бражниково, купель вблизи Благовещенской церкви на реке Руза;

➤ село Теряево, пруды возле Иосифо-Волоцкого монастыря.

Воскресенск

➤ село Ашитково, река Нерская;

➤ город Белоозерский, безымянный ручей у храма;

➤ Воскресенск, озеро Светлое;

➤ поселок Хорлово, источник в парке.

Восход

В 2021 году в Восходе не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:

➤ Истра, набережная реки Истра у Новоиерусалимского монастыря;

➤ Истра, деревня Глебово, вблизи реки Маглуша;

Звездный Городок

➤ первое озеро Звездного Городка у ротонды.

Дзержинский

➤ открытый водоем, карьер ЛГОК, улица Угрешская, дом № 26.

Дмитров

Предварительный список купелей:

➤ поселок Икша, храм Серафима священномученика (Звездинского) Епископа Дмитровского, улица Комсомольская, 18, бювет источника поселка Икша, между улицей Инженерной и улицей Заовражной, купель;

➤ село Ильинское, Христорождественский храм, купель;

➤ Троицкий храм в городе Яхроме, купель;

➤ купель в селе Жестылево, на роднике возле территории храма «Покров Пресвятой Богородицы»;

➤ село Игнатово, стрелковый комплекс «Лисья нора», купель на пруду;

➤ село Ильинское база отдыха X-Land, купель на пруду;

➤ отель «Алирико», деревня Кузяево, дом 66, купель на пруду.

Долгопрудный

➤ Котовский залив Клязьминского водохранилища (у храма Спаса Нерукотворного Образа), Долгопрудный, улица Парковая, 1.

Домодедово

➤ Домодедово, микрорайон Белые Столбы, улица Геологов, за детским садом № 15, дом 2 (Глубокий пруд);

➤ село Никитское, дом № 32, река Рожайка;

➤ село Битягово, дом № 57, река Рожайка;

➤ село Вельяминово, Церковный пруд напротив храма;

➤ село Ям, берег реки Пахра, часовня;

➤ деревня Лукино, пруд с ограждением;

➤ деревня Житнево, часовня с купелями.

Дубна

➤ река Дубна у храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино;

с 23:00 18 января до 03:00 19 января,

с 11:00 до 16:00 19 января.

➤ Водоем в Парке семейного отдыха:

с 23:00 18 января до 03:00 19 января;

с 11:00 до 16:00 19 января.

➤ Купель в Смоленском храме (левый берег):

с 20:00 18 января до 02:00 19 января;

с 11:00 до 16:00 19 января.

Егорьевск

➤ Егорьевск, улица Жукова гора, Княжеский пруд;

➤ деревня Васильевка, плотина;

➤ деревня Гридино, купель вблизи церкви Казанской иконы Божией Матери;

➤ деревня Рыжево, купель вблизи церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы;

➤ село Николо-Крутины, купель вблизи церкви Николая Чудотворца;

➤ деревня Сазоново, купель;

➤ деревня Леоново, водоем на реке Белавинке;

➤ деревня Гора, деревня Двойни, купель вблизи родника в лесном массиве «Студенец»;

➤ деревня Низкое, купель вблизи церкви Пресвятой Живоначальной Троицы;

➤ село Спас-Леоновщина, купель вблизи церкви Преображения Господня.

Жуковский

➤ приход Иоанно-Предтеченского храма городского округа Жуковский в районе Глушица на реке Москве.

Зарайск

➤ Зарайск, Святой источник «Белый колодец», купель;

➤ деревня Кувшиново, рядом с Казанской часовней, купель;

➤ село Протекино, купальня рядом с храмом святого Василия, епископа Рязанского, купель.

Истра

➤ Истра, набережная реки Истры у Новоиерусалимского монастыря;

➤ село Павловская Слобода, река Истра;

➤ хутор Ламишино, Истринское водохранилище;

➤ деревня Куртниково, пруд;

➤ деревня Дарна, Ермолинское ТУ, плотина;

➤ деревня Глебово, вблизи реки Маглуши;

➤ поселок Троицкий, купель.

Кашира

➤ Кашира, Колодезный переулок, вблизи дома № 7, купель;

➤ Кашира, улица Коммуны, вблизи дома № 31, купель в честь святого великомученика Пантелеймона;

➤ деревня Хитровка, купель;

➤ Кашира, Ямской проезд, вблизи храма Флора и Лавра, купель в честь иконы Божией Матери «Всецарица»;

➤ деревня Большое Руново, улица Спас-Детчин, вблизи Преображенского храма, купель.

Клин

➤ поселок Демьяново, рядом с храмом Успения Божией Матери, Демьяновский пруд;

➤ деревня Покровка, рядом с храмом Боголюбской иконы Божией Матери, пруд;

➤ Высоковск, Высоковский городской парк культуры и отдыха Березовый, Холодный пруд.

➤ поселок Нарынка, пруд;

➤ пруд на территории в/ч Клин-5.

Коломна

➤ село Андреевское, Успенский храм, купель;

➤ село Богдановка, Казанский храм, купель;

➤ село Богородское, Рождественский храм, купель;

➤ село Грайвороны, церковь Казанской иконы Божьей Матери, купель;

➤ село Сосновка, улица Советская, дом № 136, святой источник (купель);

➤ село Сенницы-2, пруд.

Королев

В 2021 году в Королеве не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:

➤ Пушкино, деревня Мураново, улица Барская Поляна, Святой источник Казанской иконы Божией Матери;

➤ Пушкино, микрорайон Мамонтовка, река Уча в районе родника Ивушка;

➤ Щелково, в Щелковском городском парке культуры и отдыха;

➤ Щелково, на Супоневском пруду в деревне Оболдино;

➤ Мытищи , село Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище;

➤ Мытищи, деревня Витинево, Успенский храм, Пяловское водохранилище.

Котельники

➤ Котельники, микрорайон Белая Дача, дом 1А (пруд на территории парка).

Красногорск

➤ Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы, пруд на территории храма;

➤ село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского, купель.

Краснознаменск

➤ Краснознаменск, озеро городского парка.

Ленинский

➤ поселок совхоза имени Ленина, Преображенский храм, купель на территории храма;

➤ деревня Богданиха, пруд у дома № 41;

➤ поселок Измайлово, Троицкий храм, купель на территории храма;

➤ село Беседы, Христорождественский храм, купель на территории храма;

➤ село Остров, храм Преображения Господня, озеро Кругляш;

➤ деревня Калиновка, Иоанно-Предтеченский храм, пруд у храма;

➤ деревня Бутово, храм святых Новомучеников и Исповедников Российских, прорубь на Дрожжинском пруду;

➤ поселок Володарского, прорубь в реке Пахра.

Лобня

➤ микрорайон Луговая, ООО «Ирбис».

Лосино-Петровский

➤ Лосино-Петровский, улица Нагорная, дом № 10, деревянная купель возле Никольского храма;

➤ рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды.

Лотошино

➤ купель у храма Архангела Михаила в селе Микулино.

Луховицы

➤ поселок Белоомут, святой источник, озеро Сосновое;

➤ село Городна, церковь Николая Чудотворца, купель;

➤ село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы.

Лыткарино

➤ Лыткарино, карьер «Волкуша» (на стороне большого пляжа).

Люберцы

➤ Люберцы, Наташинские пруды;

➤ поселок Малаховка, Малаховское озеро;

➤ поселок Красково, Кореневский карьер.

Можайск

➤ деревня Исавицы, купель, Святой колодец преподобного Ферапонта;

➤ деревня Сивково, пруд;

➤ деревня Горетово, Можайское водохранилище;

➤ деревня Павлищево, пруд;

➤ деревня Мокрое, плотина;

➤ деревня Колоцкое, источник.

Молодежный

В 2021 голу в Молодежном не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:

➤ Наро-Фоминский г. о., д. Горчухино, пруд АО ХК «Элинар».

Мытищи

➤ село Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище;

➤ деревня Витинево, Успенский храм, Пяловское водохранилище;

➤ поселок Николо-Прозорово, Никольский храм, купель часовни;

➤ деревня Пчелка, пруд.

Наро-Фоминск

➤ Апрелевка, улица Луговая, крестьянское фермерское хозяйство «Резерв», пруд около дома № 1;

➤ Верея, улица 1-я Набережная, напротив дома № 12, река Протва;

➤ Верея, Комсомольский переулок, святой источник церкви Святого пророка Илии;

➤ Селятино, Крутиловский пруд сквера Радужный, ориентир — средняя образовательная школа № 1;

➤ Таширово, храм Покрова Божьей Матери, купель;

➤ Слепушкино, церковь Преображения Господня, пруд;

➤ Смолино, купель;

➤ купель около деревни Набережная Слобода;

➤ Наро-Фоминск, улица Пешехонова, река Нара;

➤ пруд Пионерский около деревни Селятино;

➤ Горчухино, пруд Элинар.

Одинцово

➤ Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского, поворот к храму за домом № 31;

➤ Звенигород, скит Преподобного Саввы Сторожевского, Ратехинское шоссе, владение 1;

➤ Дунино, территория часовни Иоанна Предтечи, купель, приписная к приходу храма Ксении Блаженной;

➤ Кубинка, Можайское шоссе, дом 89А, пруд на территории храма Архангела Михаила;

➤ Кубинка, пруд около дома № 15 на Армейской улице;

➤ Лесной Городок, улица Молодежная, дом № 1, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи;

➤ Жуковка, река Москва, около ресторана «Причал»;

➤ Сколково, пруд возле дома № 80.

Орехово-Зуево

➤ Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 20/1, пруд на территории Богородицерождественского собора;

➤ Орехово-Зуево, пруд в городском парке, улица Ленина, дом № 40;

➤ Орехово-Зуево, прорубь на озере Амазонка;

➤ Демихово, карьер Нажицы;

➤ Малая Дубна, Преображенский храм, пруд Восьмерка;

➤ Старый Покров, купель вблизи Покровского храма;

➤ Гора, купель на территории Богородицерождественского храма;

➤ озеро вблизи деревни Дуброво.

Павловский Посад

➤ Вознесенский храм, купель на территории храма, Павловский Посад;

➤ Павловский Посад, улица Павловская, дом № 28, храм Казанской иконы Божией Матери;

➤деревня Заозерье, Христорождественский храм;

➤ церковь Воскресения Христова, Павловский Посад, улица Мира, дом № 1.

Протвино

➤ купель храма Всех Святых в земле Российской просиявших.

Пушкино

Предварительный список купелей:

➤ деревня Мураново, улица Барская Поляна, Святой источник Казанской иконы Божией Матери;

➤ Пушкино, микрорайон Мамонтовка, река Уча в районе родника Ивушка.

Пущино

В 2021 году в Пущино не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:

➤ Протвино, купель Храма Всех Святых в земле Российской просиявших.

➤ Чехов, Святой источник на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж;

Подольск

➤ парк культуры и отдыха имени В. Талалихина, улица Рабочая, дом 5Б;

➤ территория зоны отдыха водоема на Южном поселке, улица Сосновая;

➤ микрорайон Климовск, Детский парк культуры и отдыха;

➤ микрорайон Климовск, парк культуры и отдыха «Дубрава».

Раменское

➤ Верхнее Мячково, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, закрытая купальня;

➤ Быково, храм Иконы Божьей Матери, закрытая купальня;

➤ Гжель, святой источник Феодоровской Божьей Матери, закрытая купальня;

➤ Гжель, Никольский источник, две закрытых купальни и одна открытая с деревянной купелью;

➤ Софьино, церковь Святого Никиты Великомученика, закрытая купальня;

➤ Карпово, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, прорубь — открытая купальня.

➤ Синьково, Верхний пруд, прорубь — открытая купальня;

➤ Кратово, Кратовское озеро, прорубь — открытая купальня;

➤ Михайловская слобода, озеро Городное, прорубь — открытая купальня.

➤ Игнатьево, река Дорка, прорубь — открытая купальня;

➤ Малышево, Садовый тупик, 5;

➤ Устиновка, улица Лесная, закрытая купальня.

Реутов

В 2021 году в Реутове не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:

➤ Балашиха, правый берег реки Пехорка, у водно-спасательного поста МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха»;

➤ Балашиха, озеро, микрорайон Заря;

Рузский

➤ Брыньково, берег реки Руза за церковью Казанской иконы Божией Матери;

➤ Колюбакино, берег пруда, расположенного у храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Сергиев Посад

➤ Взгляднево, источник преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ;

➤ Пересвет, возле дома № 11 по улице Королева, Макаркин пруд;

➤ Радонеж, купель у храма Преображения Господня;

➤ Богородское, церковь Рождества пресвятой Богородицы.

Серебряные Пруды

➤ Нижняя Пурловка, купель на источнике Благоверного князя Александра Невского;

➤ Петрово, купель на святом источнике иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;

➤ Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы.

Серпухов

➤ пруд на улице Пограничной;

➤ пруд на улице Пионерской;

➤ купель в деревне Васильевское;

➤ купель в деревне Райсеменовское;

➤ купель в деревне Глубоково;

➤ купель на роднике вблизи деревни Лужки.

Солнечногорск

➤ Солнечногорск, улица Сенежская, иордань на озере Сенеже;

➤ Солнечногорск, улица Подмосковная, иордань на озере Сенеже;

➤ Поярково, купальни на территории Богородицерождественского храма;

➤ Новая, Покровский храм, купель в честь царевича Алексея;

➤ Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия митрополита Московского, купель на территории;

➤ Середниково, Алексиевский храм, закрытая купель;

➤ Сергеевка, источник «Чудо архангела Михаила в Хонех», часовня-купель;

➤ Головково, пруд на ручье (иордань);

➤ Пешки, площадка перед домом культуры «Пешки», пластиковая купель;

➤ Ложки, площадь у ЦСДК «Ложки», пластиковая купель;

➤ Льялово, храм Рождества Пресвятой Богородицы, часовня-купальня на святом источнике;

➤ Поварово, улица Дзержинского, пруд около храма Рождества Пресвятой Богородицы, иордань;

➤ Голубое, Тверецкий проезд, дом 16А, купель на территории «Дом Причта».

➤ Чашкиново, Луневское теруправление, купель на святом источнике церкви Святой Троицы;

➤ Радумля, микрорайон Мехзавода, иордань.

Ступино

➤ Ступино, Белопесоцкий монастырь, котлован.

Талдом

➤ Талдом, озеро в Парке Победы, проезд Строителей, дом № 8;

➤ Глебово, около дома № 65;

➤ Запрудня, водоем в парке Солнечный берег.

Фрязино

➤ озеро Большое, Фрязино, улица Озерная;

➤ церковь Рождества Христова, Фрязино, улица Московская, дом № 9.

Химки

➤ в микрорайоне Левобережный, парк «Эко-берег»;

➤ парк Подрезково, улица 1-я Лесная, вблизи дома № 2;

➤ парк имени Величко, микрорайон Сходня-Фирсановка;

➤ территория стадиона «Арена-Химки».

Черноголовка

➤ село Ивановское, храм Иоанна-Предтечи, река Пруженка.

Чехов

➤ Святой источник на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж;

➤ Чехов, Родниковая улица, 6, купель на пруду напротив Иоанно-Предтеченского храма;

➤ Чехов, на территории дворца спорта «Олимпийский»;

➤ Ваулово, родник (купель) вблизи Троицкого храма;

➤ Новоселки, родник (купель) вблизи Успенского храма;

➤ Хлевино, купель на реке Лопасня рядом с Михаило-Архангельским храмом.

Шатура

➤ Рошаль, озеро Юбилейное, открытый водоем;

➤ Рошаль, храм Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», купель;

➤ Шатура, улица Московская, дом № 41, Казанский храм на территории ресторанно-гостиничного комплекса на берегу озера Святое, открытый водоем;

➤ Андреевские Выселки, Спасо-Преображенский храм, купель;

➤ Шарапово, храм Святой Троицы, пруд.

Шаховская

➤ деревня Замошье, «Святой колодец».

Щелково

➤ в Щелковском городском парке культуры и отдыха;

➤ вблизи храма Николая Мирликийского Чудотворца в селе Здехово;

➤ около церкви Троицы Живоначальной в селе Рязанцы;

➤ на реке Пруженке около храма Тихвинской иконы Божьей матери в селе Душоново;

➤ на Супоневском пруду в деревне Оболдино;

➤ на территории храма Георгия Победоносца в поселке Монино;

➤ на территории усадьбы «Гребнево»;

➤ на территории храма страстотерпца царя Николая в микрорайоне Чкаловский;

➤ на территории загородного клуба «Медвежьи Озера».

Электрогорск

➤ Электрогорск, озеро Госьбужье.

Электросталь

➤ экопарк «Авангард», водоем Западный.