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    16 января 2021, 09:00

    Крещенские купания в коронавирус. Карта и адреса купелей Подмосковья

    Нина Петлинова, Татьяна Струкова

    В ночь с 18 на 19 января в России пройдет один из главных православных праздников — Крещение Господне. По традиции верующие участвуют в купаниях и окунаются в ледяную воду. В 2021 году в Подмосковье оборудовали более 200 купелей. В этом материале вы найдете не только интерактивную карту купелей, но и советы, как окунаться без вреда для здоровья. С поправкой на пандемию.

    Окунуться без риска

    Каждый год специалисты и опытные моржи настоятельно рекомендуют россиянам не окунаться в проруби на Крещение без специальной подготовки. Начать закаляться нужно за два-три месяца: для этого можно принимать контрастный душ. Также перед купанием стоит размяться, чтобы разогреть организм, а под резиновую шапочку на голову советуют надеть шерстяную.

    Само погружение в холодную воду — большой стресс для организма, в этот момент сгорает большое количество калорий, поэтому купальщикам советуют перекусить перед тем, как окунуться. С собой обязательно нужно взять тапочки с закрытым верхом и коврик, на который можно встать босыми ногами. Обувь и одежду рекомендуют брать с собой свободную и без сложных застежек, чтобы ее было легко снимать и надевать.

    Крещенские купания в коронавирус. Карта и адреса купелей Подмосковья | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Греться после купания специалисты советуют полотенцем, а употреблять алкоголь категорически нельзя ни до, ни после. Он только создаст видимость тепла, но переохладиться в таком случае будет очень легко.

    Также врачи предупреждают, что от крещенских купаний стоит воздержаться людям, недавно перенесшим какие-либо болезни: ослабленный иммунитет является прямым противопоказанием для таких экстремальных процедур. Не стоит окунаться и в том случае, если есть симптомы простуды или любое другое недомогание, а также хронические заболевания. Они могут дать осложнения после нагрузки на организм.

    Меры предосторожности

    В некоторых регионах власти уже задумались над отменой крещенских купаний. В Омской области Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от ежегодной традиции, чтобы сохранить здоровье, а в ХМАО власти запретили окунаться на Крещение из-за распространения коронавируса.

    В Подмосковье губернатор Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов максимально внимательно подготовиться к празднованиям. Помимо того, что у всех мест для купания будут дежурить спасатели и врачи, дно водоемов тщательно очистят. По краям купелей и под водой будет установлено дополнительное освещение, раздевалки будут теплыми, также планируют раздавать участникам купаний горячий чай.

    Крещенские купания в коронавирус. Карта и адреса купелей Подмосковья | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Особенное внимание в этом году стоит уделить месту для переодевания. Врачи уверены, что само купание в холодной воде может и не нанести ущерба здоровью, но в коронавирусную эпоху очень важно следить за тем, чтобы перед купанием и после не возникало столпотворений. Главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова заявила, что главное в этом году — соблюдение дистанции.

    «В масках и перчатках нырять в прорубь, конечно же, нельзя. Но соблюдать другие меры безопасности важно. Например, дистанцию и ограничение количества человек в палатках. Набиваться в большом количестве не нужно», — объяснила она.

    Вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов предупредил, что на морозе вирус дольше сохраняется, а безопасное расстояние должно увеличиться до пяти-шести метров, поэтому средствами защиты, особенно в раздевалках, пренебрегать не стоит.

    В ночь Крещения для жителей Подмосковья будет работать общественный транспорт, у мест для купания организуют парковки и уборку территорий, чтобы люди могли комфортно и безопасно провести время.

    Список купелей Подмосковья

    Балашиха

    ➤ правый берег реки Пехорки, у водно-спасательного поста МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха»;

    ➤ озеро, микрорайон Заря;

    ➤ храм святителя Чудотворца, микрорайон Новый Милет.

    Богородский

    ➤ Ногинск, купель на территории Богоявленского собора;

    ➤ Ногинск, купель у храма Константина Богородского;

    ➤ Старая Купавна, прорубь на реке Купавинке;

    ➤ Электроугли, прорубь на Каменском пруду;

    ➤ село Воскресенское, купель на территории Покровского храма;

    ➤ деревня Ивашево, купель при Троицком храме;

    ➤ село Кудиново, прорубь на Ближнем пруду;

    ➤ село Стромыль, источник преподобного Сергия Радонежского;

    ➤ село Ямкино, купель у Христорождественского храма.

    Бронницы

    ➤ Бронницы, улица Центральная, пруд «Совхозный».

    Власиха

    ➤ Власиха, средний русловый каскадный пруд, приток реки Закзы.

    Волоколамск

    ➤ деревня Бражниково, купель вблизи Благовещенской церкви на реке Руза;

    ➤ село Теряево, пруды возле Иосифо-Волоцкого монастыря.

    Воскресенск

    ➤ село Ашитково, река Нерская;

    ➤ город Белоозерский, безымянный ручей у храма;

    ➤ Воскресенск, озеро Светлое;

    ➤ поселок Хорлово, источник в парке.

    Восход

    В 2021 году в Восходе не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:

    ➤ Истра, набережная реки Истра у Новоиерусалимского монастыря;

    ➤ Истра, деревня Глебово, вблизи реки Маглуша;

    Звездный Городок

    ➤ первое озеро Звездного Городка у ротонды.

    Дзержинский

    ➤ открытый водоем, карьер ЛГОК, улица Угрешская, дом № 26.

    Дмитров

    Предварительный список купелей:

    ➤ поселок Икша, храм Серафима священномученика (Звездинского) Епископа Дмитровского, улица Комсомольская, 18, бювет источника поселка Икша, между улицей Инженерной и улицей Заовражной, купель;

    ➤ село Ильинское, Христорождественский храм, купель;

    ➤ Троицкий храм в городе Яхроме, купель;

    ➤ купель в селе Жестылево, на роднике возле территории храма «Покров Пресвятой Богородицы»;

    ➤ село Игнатово, стрелковый комплекс «Лисья нора», купель на пруду;

    ➤ село Ильинское база отдыха X-Land, купель на пруду;

    ➤ отель «Алирико», деревня Кузяево, дом 66, купель на пруду.

    Долгопрудный

    ➤ Котовский залив Клязьминского водохранилища (у храма Спаса Нерукотворного Образа), Долгопрудный, улица Парковая, 1.

    Домодедово

    ➤ Домодедово, микрорайон Белые Столбы, улица Геологов, за детским садом № 15, дом 2 (Глубокий пруд);

    ➤ село Никитское, дом № 32, река Рожайка;

    ➤ село Битягово, дом № 57, река Рожайка;

    ➤ село Вельяминово, Церковный пруд напротив храма;

    ➤ село Ям, берег реки Пахра, часовня;

    ➤ деревня Лукино, пруд с ограждением;

    ➤ деревня Житнево, часовня с купелями.

    Дубна

    ➤ река Дубна у храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино;

    с 23:00 18 января до 03:00 19 января,

    с 11:00 до 16:00 19 января.

    ➤ Водоем в Парке семейного отдыха:

    с 23:00 18 января до 03:00 19 января;

    с 11:00 до 16:00 19 января.

    ➤ Купель в Смоленском храме (левый берег):

    с 20:00 18 января до 02:00 19 января;

    с 11:00 до 16:00 19 января.

    Егорьевск

    ➤ Егорьевск, улица Жукова гора, Княжеский пруд;

    ➤ деревня Васильевка, плотина;

    ➤ деревня Гридино, купель вблизи церкви Казанской иконы Божией Матери;

    ➤ деревня Рыжево, купель вблизи церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы;

    ➤ село Николо-Крутины, купель вблизи церкви Николая Чудотворца;

    ➤ деревня Сазоново, купель;

    ➤ деревня Леоново, водоем на реке Белавинке;

    ➤ деревня Гора, деревня Двойни, купель вблизи родника в лесном массиве «Студенец»;

    ➤ деревня Низкое, купель вблизи церкви Пресвятой Живоначальной Троицы;

    ➤ село Спас-Леоновщина, купель вблизи церкви Преображения Господня.

    Жуковский

    ➤ приход Иоанно-Предтеченского храма городского округа Жуковский в районе Глушица на реке Москве.

    Зарайск

    ➤ Зарайск, Святой источник «Белый колодец», купель;

    ➤ деревня Кувшиново, рядом с Казанской часовней, купель;

    ➤ село Протекино, купальня рядом с храмом святого Василия, епископа Рязанского, купель.

    Истра

    ➤ Истра, набережная реки Истры у Новоиерусалимского монастыря;

    ➤ село Павловская Слобода, река Истра;

    ➤ хутор Ламишино, Истринское водохранилище;

    ➤ деревня Куртниково, пруд;

    ➤ деревня Дарна, Ермолинское ТУ, плотина;

    ➤ деревня Глебово, вблизи реки Маглуши;

    ➤ поселок Троицкий, купель.

    Кашира

    ➤ Кашира, Колодезный переулок, вблизи дома № 7, купель;

    ➤ Кашира, улица Коммуны, вблизи дома № 31, купель в честь святого великомученика Пантелеймона;

    ➤ деревня Хитровка, купель;

    ➤ Кашира, Ямской проезд, вблизи храма Флора и Лавра, купель в честь иконы Божией Матери «Всецарица»;

    ➤ деревня Большое Руново, улица Спас-Детчин, вблизи Преображенского храма, купель.

    Клин

    ➤ поселок Демьяново, рядом с храмом Успения Божией Матери, Демьяновский пруд;

    ➤ деревня Покровка, рядом с храмом Боголюбской иконы Божией Матери, пруд;

    ➤ Высоковск, Высоковский городской парк культуры и отдыха Березовый, Холодный пруд.

    ➤ поселок Нарынка, пруд;

    ➤ пруд на территории в/ч Клин-5.

    Коломна

    ➤ село Андреевское, Успенский храм, купель;

    ➤ село Богдановка, Казанский храм, купель;

    ➤ село Богородское, Рождественский храм, купель;

    ➤ село Грайвороны, церковь Казанской иконы Божьей Матери, купель;

    ➤ село Сосновка, улица Советская, дом № 136, святой источник (купель);

    ➤ село Сенницы-2, пруд.

    Королев

    В 2021 году в Королеве не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:

    ➤ Пушкино, деревня Мураново, улица Барская Поляна, Святой источник Казанской иконы Божией Матери;

    ➤ Пушкино, микрорайон Мамонтовка, река Уча в районе родника Ивушка;

    ➤ Щелково, в Щелковском городском парке культуры и отдыха;

    ➤ Щелково, на Супоневском пруду в деревне Оболдино;

    ➤ Мытищи , село Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище;

    ➤ Мытищи, деревня Витинево, Успенский храм, Пяловское водохранилище.

    Котельники

    ➤ Котельники, микрорайон Белая Дача, дом 1А (пруд на территории парка).

    Красногорск

    ➤ Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы, пруд на территории храма;

    ➤ село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского, купель.

    Краснознаменск

    ➤ Краснознаменск, озеро городского парка.

    Ленинский

    ➤ поселок совхоза имени Ленина, Преображенский храм, купель на территории храма;

    ➤ деревня Богданиха, пруд у дома № 41;

    ➤ поселок Измайлово, Троицкий храм, купель на территории храма;

    ➤ село Беседы, Христорождественский храм, купель на территории храма;

    ➤ село Остров, храм Преображения Господня, озеро Кругляш;

    ➤ деревня Калиновка, Иоанно-Предтеченский храм, пруд у храма;

    ➤ деревня Бутово, храм святых Новомучеников и Исповедников Российских, прорубь на Дрожжинском пруду;

    ➤ поселок Володарского, прорубь в реке Пахра.

    Лобня

    ➤ микрорайон Луговая, ООО «Ирбис».

    Лосино-Петровский

    ➤ Лосино-Петровский, улица Нагорная, дом № 10, деревянная купель возле Никольского храма;

    ➤ рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды.

    Лотошино

    ➤ купель у храма Архангела Михаила в селе Микулино.

    Луховицы

    ➤ поселок Белоомут, святой источник, озеро Сосновое;

    ➤ село Городна, церковь Николая Чудотворца, купель;

    ➤ село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы.

    Лыткарино

    ➤ Лыткарино, карьер «Волкуша» (на стороне большого пляжа).

    Люберцы

    ➤ Люберцы, Наташинские пруды;

    ➤ поселок Малаховка, Малаховское озеро;

    ➤ поселок Красково, Кореневский карьер.

    Можайск

    ➤ деревня Исавицы, купель, Святой колодец преподобного Ферапонта;

    ➤ деревня Сивково, пруд;

    ➤ деревня Горетово, Можайское водохранилище;

    ➤ деревня Павлищево, пруд;

    ➤ деревня Мокрое, плотина;

    ➤ деревня Колоцкое, источник.

    Молодежный

    В 2021 голу в Молодежном не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:

    ➤ Наро-Фоминский г. о., д. Горчухино, пруд АО ХК «Элинар».

    Мытищи

    ➤ село Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище;

    ➤ деревня Витинево, Успенский храм, Пяловское водохранилище;

    ➤ поселок Николо-Прозорово, Никольский храм, купель часовни;

    ➤ деревня Пчелка, пруд.

    Наро-Фоминск

    ➤ Апрелевка, улица Луговая, крестьянское фермерское хозяйство «Резерв», пруд около дома № 1;

    ➤ Верея, улица 1-я Набережная, напротив дома № 12, река Протва;

    ➤ Верея, Комсомольский переулок, святой источник церкви Святого пророка Илии;

    ➤ Селятино, Крутиловский пруд сквера Радужный, ориентир — средняя образовательная школа № 1;

    ➤ Таширово, храм Покрова Божьей Матери, купель;

    ➤ Слепушкино, церковь Преображения Господня, пруд;

    ➤ Смолино, купель;

    ➤ купель около деревни Набережная Слобода;

    ➤ Наро-Фоминск, улица Пешехонова, река Нара;

    ➤ пруд Пионерский около деревни Селятино;

    ➤ Горчухино, пруд Элинар.

    Одинцово

    ➤ Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского, поворот к храму за домом № 31;

    ➤ Звенигород, скит Преподобного Саввы Сторожевского, Ратехинское шоссе, владение 1;

    ➤ Дунино, территория часовни Иоанна Предтечи, купель, приписная к приходу храма Ксении Блаженной;

    ➤ Кубинка, Можайское шоссе, дом 89А, пруд на территории храма Архангела Михаила;

    ➤ Кубинка, пруд около дома № 15 на Армейской улице;

    ➤ Лесной Городок, улица Молодежная, дом № 1, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи;

    ➤ Жуковка, река Москва, около ресторана «Причал»;

    ➤ Сколково, пруд возле дома № 80.

    Орехово-Зуево

    ➤ Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 20/1, пруд на территории Богородицерождественского собора;

    ➤ Орехово-Зуево, пруд в городском парке, улица Ленина, дом № 40;

    ➤ Орехово-Зуево, прорубь на озере Амазонка;

    ➤ Демихово, карьер Нажицы;

    ➤ Малая Дубна, Преображенский храм, пруд Восьмерка;

    ➤ Старый Покров, купель вблизи Покровского храма;

    ➤ Гора, купель на территории Богородицерождественского храма;

    ➤ озеро вблизи деревни Дуброво.

    Павловский Посад

    ➤ Вознесенский храм, купель на территории храма, Павловский Посад;

    ➤ Павловский Посад, улица Павловская, дом № 28, храм Казанской иконы Божией Матери;

    ➤деревня Заозерье, Христорождественский храм;

    ➤ церковь Воскресения Христова, Павловский Посад, улица Мира, дом № 1.

    Протвино

    ➤ купель храма Всех Святых в земле Российской просиявших.

    Пушкино

    Предварительный список купелей:

    ➤ деревня Мураново, улица Барская Поляна, Святой источник Казанской иконы Божией Матери;

    ➤ Пушкино, микрорайон Мамонтовка, река Уча в районе родника Ивушка.

    Пущино

    В 2021 году в Пущино не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:

    ➤ Протвино, купель Храма Всех Святых в земле Российской просиявших.

    ➤ Чехов, Святой источник на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж;

    Подольск

    ➤ парк культуры и отдыха имени В. Талалихина, улица Рабочая, дом 5Б;

    ➤ территория зоны отдыха водоема на Южном поселке, улица Сосновая;

    ➤ микрорайон Климовск, Детский парк культуры и отдыха;

    ➤ микрорайон Климовск, парк культуры и отдыха «Дубрава».

    Раменское

    ➤ Верхнее Мячково, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, закрытая купальня;

    ➤ Быково, храм Иконы Божьей Матери, закрытая купальня;

    ➤ Гжель, святой источник Феодоровской Божьей Матери, закрытая купальня;

    ➤ Гжель, Никольский источник, две закрытых купальни и одна открытая с деревянной купелью;

    ➤ Софьино, церковь Святого Никиты Великомученика, закрытая купальня;

    ➤ Карпово, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, прорубь — открытая купальня.

    ➤ Синьково, Верхний пруд, прорубь — открытая купальня;

    ➤ Кратово, Кратовское озеро, прорубь — открытая купальня;

    ➤ Михайловская слобода, озеро Городное, прорубь — открытая купальня.

    ➤ Игнатьево, река Дорка, прорубь — открытая купальня;

    ➤ Малышево, Садовый тупик, 5;

    ➤ Устиновка, улица Лесная, закрытая купальня.

    Реутов

    В 2021 году в Реутове не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:

    ➤ Балашиха, правый берег реки Пехорка, у водно-спасательного поста МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха»;

    ➤ Балашиха, озеро, микрорайон Заря;

    Рузский

    ➤ Брыньково, берег реки Руза за церковью Казанской иконы Божией Матери;

    ➤ Колюбакино, берег пруда, расположенного у храма Рождества Пресвятой Богородицы.

    Сергиев Посад

    ➤ Взгляднево, источник преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ;

    ➤ Пересвет, возле дома № 11 по улице Королева, Макаркин пруд;

    ➤ Радонеж, купель у храма Преображения Господня;

    ➤ Богородское, церковь Рождества пресвятой Богородицы.

    Серебряные Пруды

    ➤ Нижняя Пурловка, купель на источнике Благоверного князя Александра Невского;

    ➤ Петрово, купель на святом источнике иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;

    ➤ Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы.

    Серпухов

    ➤ пруд на улице Пограничной;

    ➤ пруд на улице Пионерской;

    ➤ купель в деревне Васильевское;

    ➤ купель в деревне Райсеменовское;

    ➤ купель в деревне Глубоково;

    ➤ купель на роднике вблизи деревни Лужки.

    Солнечногорск

    ➤ Солнечногорск, улица Сенежская, иордань на озере Сенеже;

    ➤ Солнечногорск, улица Подмосковная, иордань на озере Сенеже;

    ➤ Поярково, купальни на территории Богородицерождественского храма;

    ➤ Новая, Покровский храм, купель в честь царевича Алексея;

    ➤ Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия митрополита Московского, купель на территории;

    ➤ Середниково, Алексиевский храм, закрытая купель;

    ➤ Сергеевка, источник «Чудо архангела Михаила в Хонех», часовня-купель;

    ➤ Головково, пруд на ручье (иордань);

    ➤ Пешки, площадка перед домом культуры «Пешки», пластиковая купель;

    ➤ Ложки, площадь у ЦСДК «Ложки», пластиковая купель;

    ➤ Льялово, храм Рождества Пресвятой Богородицы, часовня-купальня на святом источнике;

    ➤ Поварово, улица Дзержинского, пруд около храма Рождества Пресвятой Богородицы, иордань;

    ➤ Голубое, Тверецкий проезд, дом 16А, купель на территории «Дом Причта».

    ➤ Чашкиново, Луневское теруправление, купель на святом источнике церкви Святой Троицы;

    ➤ Радумля, микрорайон Мехзавода, иордань.

    Ступино

    ➤ Ступино, Белопесоцкий монастырь, котлован.

    Талдом

    ➤ Талдом, озеро в Парке Победы, проезд Строителей, дом № 8;

    ➤ Глебово, около дома № 65;

    ➤ Запрудня, водоем в парке Солнечный берег.

    Фрязино

    ➤ озеро Большое, Фрязино, улица Озерная;

    ➤ церковь Рождества Христова, Фрязино, улица Московская, дом № 9.

    Химки

    ➤ в микрорайоне Левобережный, парк «Эко-берег»;

    ➤ парк Подрезково, улица 1-я Лесная, вблизи дома № 2;

    ➤ парк имени Величко, микрорайон Сходня-Фирсановка;

    ➤ территория стадиона «Арена-Химки».

    Черноголовка

    ➤ село Ивановское, храм Иоанна-Предтечи, река Пруженка.

    Чехов

    ➤ Святой источник на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж;

    ➤ Чехов, Родниковая улица, 6, купель на пруду напротив Иоанно-Предтеченского храма;

    ➤ Чехов, на территории дворца спорта «Олимпийский»;

    ➤ Ваулово, родник (купель) вблизи Троицкого храма;

    ➤ Новоселки, родник (купель) вблизи Успенского храма;

    ➤ Хлевино, купель на реке Лопасня рядом с Михаило-Архангельским храмом.

    Шатура

    ➤ Рошаль, озеро Юбилейное, открытый водоем;

    ➤ Рошаль, храм Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», купель;

    ➤ Шатура, улица Московская, дом № 41, Казанский храм на территории ресторанно-гостиничного комплекса на берегу озера Святое, открытый водоем;

    ➤ Андреевские Выселки, Спасо-Преображенский храм, купель;

    ➤ Шарапово, храм Святой Троицы, пруд.

    Шаховская

    ➤ деревня Замошье, «Святой колодец».

    Щелково

    ➤ в Щелковском городском парке культуры и отдыха;

    ➤ вблизи храма Николая Мирликийского Чудотворца в селе Здехово;

    ➤ около церкви Троицы Живоначальной в селе Рязанцы;

    ➤ на реке Пруженке около храма Тихвинской иконы Божьей матери в селе Душоново;

    ➤ на Супоневском пруду в деревне Оболдино;

    ➤ на территории храма Георгия Победоносца в поселке Монино;

    ➤ на территории усадьбы «Гребнево»;

    ➤ на территории храма страстотерпца царя Николая в микрорайоне Чкаловский;

    ➤ на территории загородного клуба «Медвежьи Озера».

    Электрогорск

    ➤ Электрогорск, озеро Госьбужье.

    Электросталь

    ➤ экопарк «Авангард», водоем Западный.