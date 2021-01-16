Крещенские купания в коронавирус. Карта и адреса купелей Подмосковья
Окунуться без риска
Каждый год специалисты и опытные моржи настоятельно рекомендуют россиянам не окунаться в проруби на Крещение без специальной подготовки. Начать закаляться нужно за два-три месяца: для этого можно принимать контрастный душ. Также перед купанием стоит размяться, чтобы разогреть организм, а под резиновую шапочку на голову советуют надеть шерстяную.
Само погружение в холодную воду — большой стресс для организма, в этот момент сгорает большое количество калорий, поэтому купальщикам советуют перекусить перед тем, как окунуться. С собой обязательно нужно взять тапочки с закрытым верхом и коврик, на который можно встать босыми ногами. Обувь и одежду рекомендуют брать с собой свободную и без сложных застежек, чтобы ее было легко снимать и надевать.
Греться после купания специалисты советуют полотенцем, а употреблять алкоголь категорически нельзя ни до, ни после. Он только создаст видимость тепла, но переохладиться в таком случае будет очень легко.
Также врачи предупреждают, что от крещенских купаний стоит воздержаться людям, недавно перенесшим какие-либо болезни: ослабленный иммунитет является прямым противопоказанием для таких экстремальных процедур. Не стоит окунаться и в том случае, если есть симптомы простуды или любое другое недомогание, а также хронические заболевания. Они могут дать осложнения после нагрузки на организм.
Меры предосторожности
В некоторых регионах власти уже задумались над отменой крещенских купаний. В Омской области Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от ежегодной традиции, чтобы сохранить здоровье, а в ХМАО власти запретили окунаться на Крещение из-за распространения коронавируса.
В Подмосковье губернатор Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов максимально внимательно подготовиться к празднованиям. Помимо того, что у всех мест для купания будут дежурить спасатели и врачи, дно водоемов тщательно очистят. По краям купелей и под водой будет установлено дополнительное освещение, раздевалки будут теплыми, также планируют раздавать участникам купаний горячий чай.
Особенное внимание в этом году стоит уделить месту для переодевания. Врачи уверены, что само купание в холодной воде может и не нанести ущерба здоровью, но в коронавирусную эпоху очень важно следить за тем, чтобы перед купанием и после не возникало столпотворений. Главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова заявила, что главное в этом году — соблюдение дистанции.
«В масках и перчатках нырять в прорубь, конечно же, нельзя. Но соблюдать другие меры безопасности важно. Например, дистанцию и ограничение количества человек в палатках. Набиваться в большом количестве не нужно», — объяснила она.
Вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов предупредил, что на морозе вирус дольше сохраняется, а безопасное расстояние должно увеличиться до пяти-шести метров, поэтому средствами защиты, особенно в раздевалках, пренебрегать не стоит.
В ночь Крещения для жителей Подмосковья будет работать общественный транспорт, у мест для купания организуют парковки и уборку территорий, чтобы люди могли комфортно и безопасно провести время.
Список купелей Подмосковья
Балашиха
➤ правый берег реки Пехорки, у водно-спасательного поста МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха»;
➤ озеро, микрорайон Заря;
➤ храм святителя Чудотворца, микрорайон Новый Милет.
Богородский
➤ Ногинск, купель на территории Богоявленского собора;
➤ Ногинск, купель у храма Константина Богородского;
➤ Старая Купавна, прорубь на реке Купавинке;
➤ Электроугли, прорубь на Каменском пруду;
➤ село Воскресенское, купель на территории Покровского храма;
➤ деревня Ивашево, купель при Троицком храме;
➤ село Кудиново, прорубь на Ближнем пруду;
➤ село Стромыль, источник преподобного Сергия Радонежского;
➤ село Ямкино, купель у Христорождественского храма.
Бронницы
➤ Бронницы, улица Центральная, пруд «Совхозный».
Власиха
➤ Власиха, средний русловый каскадный пруд, приток реки Закзы.
Волоколамск
➤ деревня Бражниково, купель вблизи Благовещенской церкви на реке Руза;
➤ село Теряево, пруды возле Иосифо-Волоцкого монастыря.
Воскресенск
➤ село Ашитково, река Нерская;
➤ город Белоозерский, безымянный ручей у храма;
➤ Воскресенск, озеро Светлое;
➤ поселок Хорлово, источник в парке.
Восход
В 2021 году в Восходе не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:
➤ Истра, набережная реки Истра у Новоиерусалимского монастыря;
➤ Истра, деревня Глебово, вблизи реки Маглуша;
Звездный Городок
➤ первое озеро Звездного Городка у ротонды.
Дзержинский
➤ открытый водоем, карьер ЛГОК, улица Угрешская, дом № 26.
Дмитров
Предварительный список купелей:
➤ поселок Икша, храм Серафима священномученика (Звездинского) Епископа Дмитровского, улица Комсомольская, 18, бювет источника поселка Икша, между улицей Инженерной и улицей Заовражной, купель;
➤ село Ильинское, Христорождественский храм, купель;
➤ Троицкий храм в городе Яхроме, купель;
➤ купель в селе Жестылево, на роднике возле территории храма «Покров Пресвятой Богородицы»;
➤ село Игнатово, стрелковый комплекс «Лисья нора», купель на пруду;
➤ село Ильинское база отдыха X-Land, купель на пруду;
➤ отель «Алирико», деревня Кузяево, дом 66, купель на пруду.
Долгопрудный
➤ Котовский залив Клязьминского водохранилища (у храма Спаса Нерукотворного Образа), Долгопрудный, улица Парковая, 1.
Домодедово
➤ Домодедово, микрорайон Белые Столбы, улица Геологов, за детским садом № 15, дом 2 (Глубокий пруд);
➤ село Никитское, дом № 32, река Рожайка;
➤ село Битягово, дом № 57, река Рожайка;
➤ село Вельяминово, Церковный пруд напротив храма;
➤ село Ям, берег реки Пахра, часовня;
➤ деревня Лукино, пруд с ограждением;
➤ деревня Житнево, часовня с купелями.
Дубна
➤ река Дубна у храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино;
с 23:00 18 января до 03:00 19 января,
с 11:00 до 16:00 19 января.
➤ Водоем в Парке семейного отдыха:
с 23:00 18 января до 03:00 19 января;
с 11:00 до 16:00 19 января.
➤ Купель в Смоленском храме (левый берег):
с 20:00 18 января до 02:00 19 января;
с 11:00 до 16:00 19 января.
Егорьевск
➤ Егорьевск, улица Жукова гора, Княжеский пруд;
➤ деревня Васильевка, плотина;
➤ деревня Гридино, купель вблизи церкви Казанской иконы Божией Матери;
➤ деревня Рыжево, купель вблизи церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы;
➤ село Николо-Крутины, купель вблизи церкви Николая Чудотворца;
➤ деревня Сазоново, купель;
➤ деревня Леоново, водоем на реке Белавинке;
➤ деревня Гора, деревня Двойни, купель вблизи родника в лесном массиве «Студенец»;
➤ деревня Низкое, купель вблизи церкви Пресвятой Живоначальной Троицы;
➤ село Спас-Леоновщина, купель вблизи церкви Преображения Господня.
Жуковский
➤ приход Иоанно-Предтеченского храма городского округа Жуковский в районе Глушица на реке Москве.
Зарайск
➤ Зарайск, Святой источник «Белый колодец», купель;
➤ деревня Кувшиново, рядом с Казанской часовней, купель;
➤ село Протекино, купальня рядом с храмом святого Василия, епископа Рязанского, купель.
Истра
➤ Истра, набережная реки Истры у Новоиерусалимского монастыря;
➤ село Павловская Слобода, река Истра;
➤ хутор Ламишино, Истринское водохранилище;
➤ деревня Куртниково, пруд;
➤ деревня Дарна, Ермолинское ТУ, плотина;
➤ деревня Глебово, вблизи реки Маглуши;
➤ поселок Троицкий, купель.
Кашира
➤ Кашира, Колодезный переулок, вблизи дома № 7, купель;
➤ Кашира, улица Коммуны, вблизи дома № 31, купель в честь святого великомученика Пантелеймона;
➤ деревня Хитровка, купель;
➤ Кашира, Ямской проезд, вблизи храма Флора и Лавра, купель в честь иконы Божией Матери «Всецарица»;
➤ деревня Большое Руново, улица Спас-Детчин, вблизи Преображенского храма, купель.
Клин
➤ поселок Демьяново, рядом с храмом Успения Божией Матери, Демьяновский пруд;
➤ деревня Покровка, рядом с храмом Боголюбской иконы Божией Матери, пруд;
➤ Высоковск, Высоковский городской парк культуры и отдыха Березовый, Холодный пруд.
➤ поселок Нарынка, пруд;
➤ пруд на территории в/ч Клин-5.
Коломна
➤ село Андреевское, Успенский храм, купель;
➤ село Богдановка, Казанский храм, купель;
➤ село Богородское, Рождественский храм, купель;
➤ село Грайвороны, церковь Казанской иконы Божьей Матери, купель;
➤ село Сосновка, улица Советская, дом № 136, святой источник (купель);
➤ село Сенницы-2, пруд.
Королев
В 2021 году в Королеве не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:
➤ Пушкино, деревня Мураново, улица Барская Поляна, Святой источник Казанской иконы Божией Матери;
➤ Пушкино, микрорайон Мамонтовка, река Уча в районе родника Ивушка;
➤ Щелково, в Щелковском городском парке культуры и отдыха;
➤ Щелково, на Супоневском пруду в деревне Оболдино;
➤ Мытищи , село Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище;
➤ Мытищи, деревня Витинево, Успенский храм, Пяловское водохранилище.
Котельники
➤ Котельники, микрорайон Белая Дача, дом 1А (пруд на территории парка).
Красногорск
➤ Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы, пруд на территории храма;
➤ село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского, купель.
Краснознаменск
➤ Краснознаменск, озеро городского парка.
Ленинский
➤ поселок совхоза имени Ленина, Преображенский храм, купель на территории храма;
➤ деревня Богданиха, пруд у дома № 41;
➤ поселок Измайлово, Троицкий храм, купель на территории храма;
➤ село Беседы, Христорождественский храм, купель на территории храма;
➤ село Остров, храм Преображения Господня, озеро Кругляш;
➤ деревня Калиновка, Иоанно-Предтеченский храм, пруд у храма;
➤ деревня Бутово, храм святых Новомучеников и Исповедников Российских, прорубь на Дрожжинском пруду;
➤ поселок Володарского, прорубь в реке Пахра.
Лобня
➤ микрорайон Луговая, ООО «Ирбис».
Лосино-Петровский
➤ Лосино-Петровский, улица Нагорная, дом № 10, деревянная купель возле Никольского храма;
➤ рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды.
Лотошино
➤ купель у храма Архангела Михаила в селе Микулино.
Луховицы
➤ поселок Белоомут, святой источник, озеро Сосновое;
➤ село Городна, церковь Николая Чудотворца, купель;
➤ село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы.
Лыткарино
➤ Лыткарино, карьер «Волкуша» (на стороне большого пляжа).
Люберцы
➤ Люберцы, Наташинские пруды;
➤ поселок Малаховка, Малаховское озеро;
➤ поселок Красково, Кореневский карьер.
Можайск
➤ деревня Исавицы, купель, Святой колодец преподобного Ферапонта;
➤ деревня Сивково, пруд;
➤ деревня Горетово, Можайское водохранилище;
➤ деревня Павлищево, пруд;
➤ деревня Мокрое, плотина;
➤ деревня Колоцкое, источник.
Молодежный
В 2021 голу в Молодежном не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:
➤ Наро-Фоминский г. о., д. Горчухино, пруд АО ХК «Элинар».
Мытищи
➤ село Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище;
➤ деревня Витинево, Успенский храм, Пяловское водохранилище;
➤ поселок Николо-Прозорово, Никольский храм, купель часовни;
➤ деревня Пчелка, пруд.
Наро-Фоминск
➤ Апрелевка, улица Луговая, крестьянское фермерское хозяйство «Резерв», пруд около дома № 1;
➤ Верея, улица 1-я Набережная, напротив дома № 12, река Протва;
➤ Верея, Комсомольский переулок, святой источник церкви Святого пророка Илии;
➤ Селятино, Крутиловский пруд сквера Радужный, ориентир — средняя образовательная школа № 1;
➤ Таширово, храм Покрова Божьей Матери, купель;
➤ Слепушкино, церковь Преображения Господня, пруд;
➤ Смолино, купель;
➤ купель около деревни Набережная Слобода;
➤ Наро-Фоминск, улица Пешехонова, река Нара;
➤ пруд Пионерский около деревни Селятино;
➤ Горчухино, пруд Элинар.
Одинцово
➤ Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского, поворот к храму за домом № 31;
➤ Звенигород, скит Преподобного Саввы Сторожевского, Ратехинское шоссе, владение 1;
➤ Дунино, территория часовни Иоанна Предтечи, купель, приписная к приходу храма Ксении Блаженной;
➤ Кубинка, Можайское шоссе, дом 89А, пруд на территории храма Архангела Михаила;
➤ Кубинка, пруд около дома № 15 на Армейской улице;
➤ Лесной Городок, улица Молодежная, дом № 1, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи;
➤ Жуковка, река Москва, около ресторана «Причал»;
➤ Сколково, пруд возле дома № 80.
Орехово-Зуево
➤ Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 20/1, пруд на территории Богородицерождественского собора;
➤ Орехово-Зуево, пруд в городском парке, улица Ленина, дом № 40;
➤ Орехово-Зуево, прорубь на озере Амазонка;
➤ Демихово, карьер Нажицы;
➤ Малая Дубна, Преображенский храм, пруд Восьмерка;
➤ Старый Покров, купель вблизи Покровского храма;
➤ Гора, купель на территории Богородицерождественского храма;
➤ озеро вблизи деревни Дуброво.
Павловский Посад
➤ Вознесенский храм, купель на территории храма, Павловский Посад;
➤ Павловский Посад, улица Павловская, дом № 28, храм Казанской иконы Божией Матери;
➤деревня Заозерье, Христорождественский храм;
➤ церковь Воскресения Христова, Павловский Посад, улица Мира, дом № 1.
Протвино
➤ купель храма Всех Святых в земле Российской просиявших.
Пушкино
Предварительный список купелей:
➤ деревня Мураново, улица Барская Поляна, Святой источник Казанской иконы Божией Матери;
➤ Пушкино, микрорайон Мамонтовка, река Уча в районе родника Ивушка.
Пущино
В 2021 году в Пущино не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:
➤ Протвино, купель Храма Всех Святых в земле Российской просиявших.
➤ Чехов, Святой источник на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж;
Подольск
➤ парк культуры и отдыха имени В. Талалихина, улица Рабочая, дом 5Б;
➤ территория зоны отдыха водоема на Южном поселке, улица Сосновая;
➤ микрорайон Климовск, Детский парк культуры и отдыха;
➤ микрорайон Климовск, парк культуры и отдыха «Дубрава».
Раменское
➤ Верхнее Мячково, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, закрытая купальня;
➤ Быково, храм Иконы Божьей Матери, закрытая купальня;
➤ Гжель, святой источник Феодоровской Божьей Матери, закрытая купальня;
➤ Гжель, Никольский источник, две закрытых купальни и одна открытая с деревянной купелью;
➤ Софьино, церковь Святого Никиты Великомученика, закрытая купальня;
➤ Карпово, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, прорубь — открытая купальня.
➤ Синьково, Верхний пруд, прорубь — открытая купальня;
➤ Кратово, Кратовское озеро, прорубь — открытая купальня;
➤ Михайловская слобода, озеро Городное, прорубь — открытая купальня.
➤ Игнатьево, река Дорка, прорубь — открытая купальня;
➤ Малышево, Садовый тупик, 5;
➤ Устиновка, улица Лесная, закрытая купальня.
Реутов
В 2021 году в Реутове не будет специально оборудованных купелей. Желающие окунуться могут посетить ближайшие места в соседних округах:
➤ Балашиха, правый берег реки Пехорка, у водно-спасательного поста МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха»;
➤ Балашиха, озеро, микрорайон Заря;
Рузский
➤ Брыньково, берег реки Руза за церковью Казанской иконы Божией Матери;
➤ Колюбакино, берег пруда, расположенного у храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Сергиев Посад
➤ Взгляднево, источник преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ;
➤ Пересвет, возле дома № 11 по улице Королева, Макаркин пруд;
➤ Радонеж, купель у храма Преображения Господня;
➤ Богородское, церковь Рождества пресвятой Богородицы.
Серебряные Пруды
➤ Нижняя Пурловка, купель на источнике Благоверного князя Александра Невского;
➤ Петрово, купель на святом источнике иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость;
➤ Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы.
Серпухов
➤ пруд на улице Пограничной;
➤ пруд на улице Пионерской;
➤ купель в деревне Васильевское;
➤ купель в деревне Райсеменовское;
➤ купель в деревне Глубоково;
➤ купель на роднике вблизи деревни Лужки.
Солнечногорск
➤ Солнечногорск, улица Сенежская, иордань на озере Сенеже;
➤ Солнечногорск, улица Подмосковная, иордань на озере Сенеже;
➤ Поярково, купальни на территории Богородицерождественского храма;
➤ Новая, Покровский храм, купель в честь царевича Алексея;
➤ Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия митрополита Московского, купель на территории;
➤ Середниково, Алексиевский храм, закрытая купель;
➤ Сергеевка, источник «Чудо архангела Михаила в Хонех», часовня-купель;
➤ Головково, пруд на ручье (иордань);
➤ Пешки, площадка перед домом культуры «Пешки», пластиковая купель;
➤ Ложки, площадь у ЦСДК «Ложки», пластиковая купель;
➤ Льялово, храм Рождества Пресвятой Богородицы, часовня-купальня на святом источнике;
➤ Поварово, улица Дзержинского, пруд около храма Рождества Пресвятой Богородицы, иордань;
➤ Голубое, Тверецкий проезд, дом 16А, купель на территории «Дом Причта».
➤ Чашкиново, Луневское теруправление, купель на святом источнике церкви Святой Троицы;
➤ Радумля, микрорайон Мехзавода, иордань.
Ступино
➤ Ступино, Белопесоцкий монастырь, котлован.
Талдом
➤ Талдом, озеро в Парке Победы, проезд Строителей, дом № 8;
➤ Глебово, около дома № 65;
➤ Запрудня, водоем в парке Солнечный берег.
Фрязино
➤ озеро Большое, Фрязино, улица Озерная;
➤ церковь Рождества Христова, Фрязино, улица Московская, дом № 9.
Химки
➤ в микрорайоне Левобережный, парк «Эко-берег»;
➤ парк Подрезково, улица 1-я Лесная, вблизи дома № 2;
➤ парк имени Величко, микрорайон Сходня-Фирсановка;
➤ территория стадиона «Арена-Химки».
Черноголовка
➤ село Ивановское, храм Иоанна-Предтечи, река Пруженка.
Чехов
➤ Святой источник на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж;
➤ Чехов, Родниковая улица, 6, купель на пруду напротив Иоанно-Предтеченского храма;
➤ Чехов, на территории дворца спорта «Олимпийский»;
➤ Ваулово, родник (купель) вблизи Троицкого храма;
➤ Новоселки, родник (купель) вблизи Успенского храма;
➤ Хлевино, купель на реке Лопасня рядом с Михаило-Архангельским храмом.
Шатура
➤ Рошаль, озеро Юбилейное, открытый водоем;
➤ Рошаль, храм Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», купель;
➤ Шатура, улица Московская, дом № 41, Казанский храм на территории ресторанно-гостиничного комплекса на берегу озера Святое, открытый водоем;
➤ Андреевские Выселки, Спасо-Преображенский храм, купель;
➤ Шарапово, храм Святой Троицы, пруд.
Шаховская
➤ деревня Замошье, «Святой колодец».
Щелково
➤ в Щелковском городском парке культуры и отдыха;
➤ вблизи храма Николая Мирликийского Чудотворца в селе Здехово;
➤ около церкви Троицы Живоначальной в селе Рязанцы;
➤ на реке Пруженке около храма Тихвинской иконы Божьей матери в селе Душоново;
➤ на Супоневском пруду в деревне Оболдино;
➤ на территории храма Георгия Победоносца в поселке Монино;
➤ на территории усадьбы «Гребнево»;
➤ на территории храма страстотерпца царя Николая в микрорайоне Чкаловский;
➤ на территории загородного клуба «Медвежьи Озера».
Электрогорск
➤ Электрогорск, озеро Госьбужье.
Электросталь
➤ экопарк «Авангард», водоем Западный.