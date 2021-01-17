Навального задержали после возвращения в Россию из Германии. Главное

Глава ФБК и блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии вместе с женой. Правоохранители задержали его в аэропорту Шереметьево — во ФСИН сообщили, что Навального разыскивали с 29 декабря 2020 года за многократные нарушения испытательного срока.

Берлин проводил Навального с полицией

Алексей Навальный вылетел из аэропорта Бранденбург в Берлине рейсом DP 936 авиакомпании «Победа» в 17:18 по московскому времени. На рейс супруги регистрировались не сами — их документы принесли к стойке регистрации три сотрудника федеральной полиции. Паспорта Навальных лежали в специальном ящике, сообщил Bild.

Возле самолета дежурили сразу несколько полицейских машин. Правоохранители патрулировали также коридор на пути к воздушному судну, однако российский блогер им не воспользовался — его привезли прямо к самолету на черном автомобиле Audi с мигалками. Навального сопровождал еще один правительственный автомобиль, а также машина полицейских.

Вылет задержали из-за буйного пассажира. По расписанию самолет должен был взлететь в 16:45, однако сделал это только в 17:18. Мужчину, который нарушал общественный порядок, вывели. Навальный и его жена поднялись на борт уже после этого, за 20 минут до вылета.

Возвращение в Россию

Самолет с Алексеем Навальным должен был приземлиться во Внуково, однако из-за закрытия аэропорта по технической причине три борта отправили на запасные аэродромы. В результате воздушное судно приземлилось в Шереметьево в 20:13. В общей сложности рейс задержался более чем на 40 минут — он должен был приземлиться около 19:30. В аэропорту Алексея Навального задержали.

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — сказано в сообщении УФСИН.

Навальный останется под стражей до решения суда, который определит его дальнейшую меру пресечения.

Блогера задержали на основании постановлении УФСИН по Москве. Его объявили в розыск 29 декабря. Причиной стали «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», отметили в ведомстве.

За что задержали Навального?

У российского блогера есть две судимости — обе условные, каждая связана с деньгами. Первая — по делу «Кировлеса» — с растратой более 16 миллионов рублей, а вторая по делу «Ив Роше» — с хищением свыше 30 миллионов рублей.

Следователи 29 декабря 2020 года возбудили против него уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 миллионов рублей.

«Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации „Пятое время года“, Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан ШТАБ, с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, блогер, который являлся фактическим руководителем этих организаций, в содействии с другими лицами потратил более 356 миллионов рублей на личные цели. Речь идет о приобретении личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе на отдых за границей.

Навальный в Германии

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа — в это время он находился в самолете, который летел из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, и блогера госпитализировали в местную больницу. Омские врачи смогли спасти его, однако супруга Навального настояла на переводе мужа в Германию. Его доставили в берлинскую клинику «Шарите» 22 августа. Немецкие врачи долечили блогера, однако после выздоровления он не сразу вернулся в Россию.

О том, что Навального якобы отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщили после прибытия блогера в ФРГ. Правительство Германии со ссылкой на данные специальной лаборатории бундесвера заявило, что его отравили веществом из группы «Новичок», однако не привело никаких доказательств. Омские врачи не обнаружили следов «Новичка» в ходе обследования блогера.

Кроме того, немецкие власти долгое время игнорировали запросы российской стороны по поводу этой ситуации. Они прислали ответ только 17 января, однако в нем нет информации по сути вопроса.