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    16 января 2021, 12:55

    Белая непогода накрыла Москву и Подмосковье. Машины увязли в снегу, а самолеты отменяют

    Алена Макаренко

    Снегопад прошел в ночь на 16 января в столице и Московской области, метет и днем. Градусник показывает -15, на дорогах гололедица. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены в режим усиленной работы, а батареи в Москве жарят на максимуме.
    Белая непогода накрыла Москву и Подмосковье. Машины увязли в снегу, а самолеты отменяют

    Сугробы и заторы

    В Москве снегопады идут третьи сутки. За прошедшие два дня выпало почти 14 сантиметров снега, в ближайшие сутки ожидается еще семь. За сутки в московском регионе с неба упало 20% месячной нормы осадков.

    Вот что происходит на Земляном валу в центре Москвы. Плотное движение, низкая видимость и снег на дороге.

    «Вот так Москва встречает своих гостей», — гласит комментарий к посту.

    На снимке снежная дымка, за ней виднеются очертания одной из Сталинских высоток.

    «Кратко о том, как я добираюсь на работу в эти прекрасные снежные дни», — говорится в подписи к фото.

    Кадр с пробирающейся по сугробам машине сделан в Чеховском городском округе Подмосковья.

    А это заснеженное Лыткарино:

    Борьба с последствиями снегопада

    Дороги

    Городской транспорт Москвы работает без сбоев. Дорожники справляются с уборкой улиц. Слова заместителя мэра столицы в правительстве Москвы Петра Бирюкова привело РИА «Новости».

    Однако столичный департамент транспорта призвал водителей пересесть на общественный транспорт. В ведомстве также напомнили о необходимости держать дистанцию, ехать аккуратно и не отвлекаться, соблюдать скоростной режим.

    Сервис «Яндекс.Пробки» выставил пять баллов из 10.

    Белая непогода накрыла Москву и Подмосковье. Машины увязли в снегу, а самолеты отменяют | Изображение 1

    Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены в режим усиленной работы из-за продолжающегося снегопада. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры в регионе Алексей Гержик.

    Дороги, общественные территории и дворы очищают около трех тысяч единиц спецтехники, более восьми тысяч дворников и дорожных рабочих. В приоритете идут вылетные магистрали, маршруты общественного транспорта, подходы к остановочным пунктам.

    Минувшей ночью специалисты расчистили и обработали средствами против гололеда почти 10 тысяч километров трасс в Подмосковье. При необходимости на дороги выйдет дополнительная снегоуборочная техника.

    Самолеты

    Всего более 20 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы днем 16 января из-за сильного снегопада. Информация появилась в сервисе «Яндекс.Расписания». По данным на 12:23 по московскому времени, во Внуково три рейса задержаны и два отменены, в Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево задержаны шесть рейсов и три отменены.

    Тепло в батареях

    Температуру в системе отопления домов Москвы подняли до максимального уровня из-за морозов, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    Температура теплоносителя — 130 градусов. Ее поднимали повышали, как того требуют технологические процессы. Процедура проводилась в автоматическом режиме с помощью современных датчиков.

    Прогноз погоды

    Снегопад начался ночью, но пик ожидается днем.

    В субботу, 16 января, температура опустится до -15 градусов. Прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщило РИА «Новости». Максимальная температура воздуха в столице составит -13…-15 градусов, а по области в воздухе похолодает до -12…-18 градусов.

    Предполагается, что в течение суток выпадет от пяти до 10 миллиметров осадков. Подует северо-западный ветер, порывы достигнут четырех-девяти метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба.