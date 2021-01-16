Белая непогода накрыла Москву и Подмосковье. Машины увязли в снегу, а самолеты отменяют

Снегопад прошел в ночь на 16 января в столице и Московской области, метет и днем. Градусник показывает -15, на дорогах гололедица. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены в режим усиленной работы, а батареи в Москве жарят на максимуме.

Сугробы и заторы

В Москве снегопады идут третьи сутки. За прошедшие два дня выпало почти 14 сантиметров снега, в ближайшие сутки ожидается еще семь. За сутки в московском регионе с неба упало 20% месячной нормы осадков.

Вот что происходит на Земляном валу в центре Москвы. Плотное движение, низкая видимость и снег на дороге.

«Вот так Москва встречает своих гостей», — гласит комментарий к посту.

На снимке снежная дымка, за ней виднеются очертания одной из Сталинских высоток.

«Кратко о том, как я добираюсь на работу в эти прекрасные снежные дни», — говорится в подписи к фото.

Кадр с пробирающейся по сугробам машине сделан в Чеховском городском округе Подмосковья.

А это заснеженное Лыткарино:

Борьба с последствиями снегопада

Дороги

Городской транспорт Москвы работает без сбоев. Дорожники справляются с уборкой улиц. Слова заместителя мэра столицы в правительстве Москвы Петра Бирюкова привело РИА «Новости».

Однако столичный департамент транспорта призвал водителей пересесть на общественный транспорт. В ведомстве также напомнили о необходимости держать дистанцию, ехать аккуратно и не отвлекаться, соблюдать скоростной режим.

Сервис «Яндекс.Пробки» выставил пять баллов из 10.

Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены в режим усиленной работы из-за продолжающегося снегопада. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры в регионе Алексей Гержик.

Дороги, общественные территории и дворы очищают около трех тысяч единиц спецтехники, более восьми тысяч дворников и дорожных рабочих. В приоритете идут вылетные магистрали, маршруты общественного транспорта, подходы к остановочным пунктам.

Минувшей ночью специалисты расчистили и обработали средствами против гололеда почти 10 тысяч километров трасс в Подмосковье. При необходимости на дороги выйдет дополнительная снегоуборочная техника.

Самолеты

Всего более 20 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы днем 16 января из-за сильного снегопада. Информация появилась в сервисе «Яндекс.Расписания». По данным на 12:23 по московскому времени, во Внуково три рейса задержаны и два отменены, в Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево задержаны шесть рейсов и три отменены.

Тепло в батареях

Температуру в системе отопления домов Москвы подняли до максимального уровня из-за морозов, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Температура теплоносителя — 130 градусов. Ее поднимали повышали, как того требуют технологические процессы. Процедура проводилась в автоматическом режиме с помощью современных датчиков.

Прогноз погоды

Снегопад начался ночью, но пик ожидается днем.

В субботу, 16 января, температура опустится до -15 градусов. Прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщило РИА «Новости». Максимальная температура воздуха в столице составит -13…-15 градусов, а по области в воздухе похолодает до -12…-18 градусов.

Предполагается, что в течение суток выпадет от пяти до 10 миллиметров осадков. Подует северо-западный ветер, порывы достигнут четырех-девяти метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба.