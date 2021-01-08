Реклама без мысли о репрессиях. Забегаловка с шаурмой «от Сталина» попыталась выделиться и разозлила почти всех

Новая забегаловка с шаурмой открылась на севере Москвы и сразу же столкнулась с критикой. Многим не понравилось, что заведение назвали в честь Иосифа Сталина, а персонал одели в форму сотрудников НКВД. Такое оформление назвали «дурным маркетингом», напоминающим о репрессиях. Точкой уже заинтересовались сотрудники полиции.

Точка общепита располагается у станции метро «Войковская» в Москве и называется Stalin Doner. В меню можно найти четыре вида шаурмы. По ГОСТу обойдется в 130 рублей, а «Сталинская двойная с мясом» — уже в 150 рублей. Еще можно заказать шаурму «От Берии с соусом ткемали» и «Хрущевскую в сырном лаваше». При этом мясо в лаваш завернут мужчины, одетые в форму сотрудников НКВД. На упаковке шаурмы изображен портрет Сталина.

Для оформления заведения используются портреты Сталина и фразы: «Жить стало лучше, жить стало веселее!» и «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!».

Источник фото: телеканал «360»

Критика в соцсетях

Фотографии тематического заведения активно обсуждают в социальных сетях. Пользователи раскритиковали идею за выбор личности Сталина, отправлявшего людей в ссылки и на расстрелы.

«Какой же это беспросветный *** (кошмар — прим. ред.). Я в шоке», — отметил другой.

«Может, надо этих деятелей начать *** (бить — прим. ред.)? Меня коробит от тварей, которые додумались до этого», — заявил еще один пользователь.

Среди подписчиков возникали споры насчет идеи открыть подобное заведение. Один из мужчин посчитал, что, несмотря на сомнительную этическую сторону, прослеживается умный бизнес и пиар.

«Умно делать смешными убийц миллионов? Какая выручка это оправдывает, подскажите», — возразили ему.

В комментариях набралось множество сравнений точки с шаурмой «от Сталина» с другими заведениями, которые могли бы сделать в таком же духе. Например, стрип-бар «Чикатило».

«Осталось открыть ресторан ГУЛАГ и столовую „Пайка“», — заключил подписчик.

Реакция полиции

К новой столичной точке общепита отправился корреспондент «360». На месте оказалось, что заведение закрыто из-за приезда полицейского. Сотрудник Stalin Doner выключил свет и переоделся из формы НКВД в свою повседневную одежду. Затем он стал убирать с рабочей поверхности все соусы и ингредиенты для приготовления шаурмы.

Внутри заведения мужчина отвечал на вопросы правоохранителя, составлявшего протокол. После заполнения документов полицейский забрал работника в отдел. Мужчина из забегаловки не смог ответить журналисту на вопрос о причинах проверки.

«Дурной маркетинговый ход»

Нет ничего хорошего в подобной попытке привлечь клиентов, считает председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, владельцы заведения хотели, как им показалось, использовать оригинальный маркетинговый ход, который таковым не является.

Это дурной маркетинговый ход. Нужно тут немного побольше головой думать. Я думаю, что и дети репрессированных, и внуки без восторга воспримут эту идею. Конечно, НКВД занимались разными делами и нельзя здесь всех мазать одной краской, но совершенно ясно, что ассоциации у многих граждан и посетителей будут вполне однозначные Валерий Фадеев.

Фадеев подчеркнул, что концепция может напомнить гражданам о времени политических репрессий, а такие ассоциации вызывать не нужно. Он добавил, что в этом нет ничего хорошего, а жители района должны попытаться объяснить владельцам, что не следует «выпендриваться».

«Ситуация непростая, потому что это заведение находится вблизи метро „Войковская“. В свое время в Москве бурно обсуждалась тема переименования станции, потому что она названа в честь известного персонажа — террориста Войкова. Не получилось. Большинство жителей не захотели переименования. Многие даже и не знают, что за Войков», — напомнил глава СПЧ.

Он заявил, что вопрос с заведением нужно пытаться решить мирным путем на уровне микрорайона.

«Ничего плохо нет»

С главой СПЧ не согласился председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Это совершенно понятный процесс, что все больше и больше наших граждан понимают, что личность Иосифа Сталина не такая, как нам преподносили в 90-х. [Понимают, ] что это действительно великий государственный деятель. И с каждым годом популярность Сталина возрастает», — заявил он.

По словам Сурайкина, абсолютно естественно, что предприниматели хотят использовать имя Сталина. Такой бренд привлечет больше клиентов и внимания. В качестве примера глава партии привел революционера Эрнесто Че Гевару, с лицом которого до сих пор выпускают футболки, кружки и другие товары.

«Безусловно, величие Сталина таково, что в советский период никто бы не позволил такое заведение открыть. Но в этом ничего плохо нет, если это делается с уважением к личности», — отметил Сурайкин.

Он добавил, что открытие подобного заведения является данью народу, который глубоко уважает Сталина. Владельцы создавали точку с понимаем того, что станут более популярны и востребованы среди тех, кому будет приятно вспомнить имя Сталина и зайти в то место, где отдается дань эпохе величия страны.