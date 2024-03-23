23 марта 2024, 10:48
Премьер Пакистана осудил теракт в Crocus City Hall
Премьер-министр Пакистана Шариф осудил теракт в Подмосковье
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил террористическую атаку в Красногорске и выразил соболезнования семьям погибших. Об этом сообщило РИА «Новости».
Шариф назвал случившееся «гнусным нападением».
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Ранее теракт также осудил МИД Пакистана.
Лидеры десятков стран направили руководству России соболезнования в связи с трагедией. Президент Владимир Путин получил телеграммы от председателя КНР Си Цзиньпина, исполняющей обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Сюань и других. Теракт осудили Индия, Саудовская Аравия, Франция. Интерпол пообещал помочь с расследованием обстоятельств трагедии.
Стрельбу в Crocus City Hall открыли вечером 22 марта. Люди собрались там на концерт группы «Пикник». Погибли более 60 человек, госпитализировали свыше 100. Более 80 пострадавших находятся в больницах столицы.
Многие жители Подмосковья сдали кровь для раненых. Только за первый час работы центров крови в регионе их посетили более 600 человек.
Больницы
Россия
Пакистан
Стрельба в Crocus City Hall
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