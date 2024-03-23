Происшествия 23 марта 2024, 10:48 Премьер Пакистана осудил теракт в Crocus City Hall Премьер-министр Пакистана Шариф осудил теракт в Подмосковье Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил террористическую атаку в Красногорске и выразил соболезнования семьям погибших. Об этом сообщило РИА «Новости».

Шариф назвал случившееся «гнусным нападением».

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Ранее теракт также осудил МИД Пакистана.

Лидеры десятков стран направили руководству России соболезнования в связи с трагедией. Президент Владимир Путин получил телеграммы от председателя КНР Си Цзиньпина, исполняющей обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Сюань и других. Теракт осудили Индия, Саудовская Аравия, Франция. Интерпол пообещал помочь с расследованием обстоятельств трагедии.

Стрельбу в Crocus City Hall открыли вечером 22 марта. Люди собрались там на концерт группы «Пикник». Погибли более 60 человек, госпитализировали свыше 100. Более 80 пострадавших находятся в больницах столицы.

Многие жители Подмосковья сдали кровь для раненых. Только за первый час работы центров крови в регионе их посетили более 600 человек.