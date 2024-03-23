Подмосковье 23 марта 2024, 10:20 Более 600 человек сдали кровь за первый час работы центров Подмосковья Минздрав Подмосковья: за час 600 доноров сдали кровь для пострадавших в теракте Телеканал «360»

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Более 600 человек сдали кровь для пострадавших во время теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

«За первый час работы центров крови Подмосковья уже более 600 доноров сдали кровь», — передали в министерстве.

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Сдавать кровь для раненых с самого утра отправились сотни человек. Доноры пришли в отделение приема в Раменском городском округе, в Московский областной центр крови. Десятки людей собрались на станции переливания в Химках. В некоторых медучреждениях берут только редкие и универсальные группы крови.

Террористы ворвались в Crocus City Hall перед концертом группа «Пикник» и расстреляли зрителей вечером 22 марта. По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек, число жертв растет. Музыкальный коллектив не смог найти пропавшего после теракта в Crocus City Hall сотрудника. Ранее «360» публиковал жуткие кадры после теракта в концертном зале.