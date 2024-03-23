23 марта 2024, 03:34
Число погибших при теракте в Crocus City Hall превысило 60
СК: более 60 человек погибли при теракте в Crocus City Hall
Более 60 человек стали жертвами теракта в Crocus City Hall. Эти данные предварительные, количество погибших может увеличиться, сообщили в Telegram-канале СК России.
В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают следователи, криминалисты Следственного комитета России совместно с подразделениями МВД и ФСБ.
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«Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», — сообщили в СК.
На территории у Crocus City Hall и соседнего Crocus Expo работают кинологи. Сотрудники с собаками осматривают подходы к зданиям и парковки.
Терроризм
СК РФ
Россия
Стрельба в Crocus City Hall
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