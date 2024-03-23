Важное 23 марта 2024, 10:10 МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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На официальном сайте МЧС России опубликовали список госпитализированных в ходе теракта в Crocus City Hall. Данные актуальны по состоянию на 09:00.

В обновленном перечне указаны 107 человек.

В 10:00 в БЦ «Кубик», который находится рядом с Crocus City Hall, в помещениях Фонда защитников Отечества заработал Центр помощи. В нем родственники погибших и пострадавших смогут получить всю необходимую информацию. Обратиться в центр можно по телефону: 122-0. Для звонков из Москвы актуален номер: 8 (800) 550-50-30.

В пятницу, 22 марта, неизвестные открыли огонь по зрителям, которые пришли в Crocus City Hall на концерт группы «Пикник». Сразу после этого в комплексе начался сильный пожар.

Согласно последним данным, в ходе теракта погибли не менее 60 человек. После стрельбы в Crocus City Hall в больницах остается 121 пострадавший. Среди них — трое детей.

СК возбудил уголовное дело. О его расследовании уже доложили президенту России Владимиру Путину.