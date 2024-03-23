Важное 23 марта 2024, 10:37 Свыше 80 человек доставили в больницы Москвы после теракта в Crocus City Hall Депздрав: в больницах Москвы находятся 82 пострадавших в ходе теракта Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Согласно последним данным, сейчас в лечебных учреждениях Москвы находятся 82 пострадавших во время стрельбы в Crocus City Hall. Об этом сообщили на сайте департамента здравоохранения столицы.

Список актуален по состоянию на 09:30 утра.

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Для родственников пострадавших в ходе теракта открыли горячую линию: +7-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, которые поступили в московские городские медицинские учреждения.

Террористы ворвались в Crocus City Hall перед концертом группа «Пикник» и расстреляли зрителей вечером 22 марта. По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек, число жертв растет.

Утром в субботу в Подмосковье начали работу центры крови. За первый час их посетили более 600 доноров.