Коронавирус в России и мире. Главное на 12 апреля

Москва и Подмосковье готовятся к введению пропусков. Церковные службы в регионе, в том числе на Пасху, пройдут без прихожан. В Австралии придумали красочный флешмоб для самоизоляции. Подробнее об этом — в ежедневной подборке «360».

Коронавирус в России

По данным на 11 апреля, в России было подтверждено 1667 новых случаев COVID-19. Число заразившихся выросло до 13 584. За сутки умерли 12 человек (с начала эпидемии — 106). Более тысячи человек выздоровели (за сутки — 250).

В Москве и Подмосковье вводят электронные пропуска. Они понадобятся для поездок на личном или общественном транспорте. Оформить их можно будет с 13 апреля, обязательными пропуска станут с 15 апреля.

В Москве пропуск можно будет оформить на портале мэрии mos.ru или отправив СМС на номер 7377.

В Подмосковье пропуска оформляются на региональном сайте госуслуг. Там нужно будет заполнить простую форму.

Для передвижения пешком пропуска пока не нужны, однако необходимо соблюдать действующие правила самоизоляции.

С 11 апреля на всех въездах в Москву начали работать наряды ГИБДД. Полицейские останавливают машины из других регионов и спрашивают о цели визита в столицу, некоторых разворачивают.

В Москве за нарушение режима самоизоляции оштрафовали 26 человек (из них 12 — за сутки). Для сравнения, в Татарстане и Краснодарском крае, где уже ввели пропуска для жителей, штрафов выписали на порядок больше. Суммарно полиция там оформила более двух тысяч протоколов, средний штраф составил 15 тысяч рублей.

РИА «Новости» / Евгений Биятов

С понедельника, 13 апреля, богослужения в храмах Москвы и Московской области будут проходить без прихожан. Это касается и литургии на Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля. После Пасхи ограничения могут продлить.

В Ингушетии умер муфтий Абдурахман Мартазанов, попавший в больницу с тяжелой пневмонией. Анализы выявили у него коронавирус. Священнослужителю было 63 года. В июле 2019 года Мартазанова избрали главой духовного управления мусульман Ингушетии, до этого он в течение 20 лет занимал пост кадия (шариатского судьи).

Но огромной стройке «Новатэка» под Мурманском коронавирус обнаружили у 26 рабочих. Всего на объекте работают 11 тысяч человек. Власти готовятся возвести на месте стройки мобильный госпиталь.

Источник фото: pxhere.com

В Минздраве России сообщили, что лимон, чеснок и имбирь могут повлиять лишь на общее состояние иммунитета. Когда появились первые признаки простуды или ОРВИ, лечиться ими бессмысленно.

Коронавирус в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили у 1 миллиона 771 тысячи человек. С начала пандемии умерли 108,5 тысячи пациентов, выздоровели 402 тысячи. За сутки число заразившихся увеличилось почти на 90 тысяч.

Источник фото: Twitter

Лидером по числу заражений и по количеству смертей от COVID-19 стали США: 526 тысяч подтвержденных случаев, 20,4 тысячи смертей. Следом идут Испания (163 тысячи заболевших, 16,6 тысячи смертей), Италия (152 тысячи, 19,5 тысячи смертей), Франция (130 тысяч, 13,8 тысячи скончались), Германия (125 тысяч, 2,7 тысячи летальных случаев), Китай (83 тысячи, 3,3 тысячи смертей), Великобритания (почти 80 тысяч, 9,9 тысячи смертей), Иран (70 тысяч, 4,3 тысячи смертей) и Турция (52 тысячи, 1,1 тысячи смертей).

Елизавета II впервые за время правления обратилась к нации на Пасху. Королева Великобритании, которая является также главой Англиканской церкви, заявила, что «как бы темна ни была смерть — особенно для тех, кто страдает от горя — свет и жизнь сильнее».

Источник фото: Букингемский дворец

ВОЗ призвала Белоруссию запретить проведение массовых мероприятий. Страна осталась единственной в Европе, где не остановили чемпионат по футболу и другие соревнования. 11 апреля президент республики Александр Лукашенко сыграл в хоккей, его команда в одиннадцатый раз выиграла любительский турнир.

По данным белорусского Минздрава, в стране зарегистрированы 2226 больных коронавирусом и 23 смерти от COVID-19. Среди заболевших — 301 медик.

Британскому премьеру Борису Джонсону, попавшему в больницу с коронавирусом, стало лучше. В палате он смотрит «Властелина колец» и решает судоку, заявила пресс-служба главы правительства.

В Австралии на самоизоляции придумали флешмоб с выбрасыванием мусора. Для участия нужно нарядиться поярче, взять мусорную корзину и выложить фото в соцсетях.