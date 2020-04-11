Глава Минздрава объяснил бесполезность имбиря и чеснока против коронавируса

Пока россияне скупают имбирь, лимон и чеснок, специалисты заявляют — эти продукты, несмотря на наличие витамина C, не помогут в борьбе с коронавирусом. В этом уверен и глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, эта продукция в целом может повлиять только на общее состояние иммунитета. Однако если уже появляются первые признаки простуды или ОРВИ, лечиться лимоном, чесноком и имбирем бессмысленно.

На фоне множества противовирусных препаратов натуральная продукция очевидно проигрывает в эффективности, заявил Мурашко. «Препараты отечественного производства полного цикла, которые повышают уровень интерферона, могут быть использованы для лечения и профилактики легких форм коронавирусной инфекции», — заявил в интервью ТАСС глава Минздрава.

Также Михаил Мурашко подчеркнул, что не нужно заниматься самолечением. Часто неправильная терапия приводит к тяжелому течению болезни. Поэтому врач советует обращаться за помощью к специалистам.

Ранее из-за высокого спроса на имбирь, лимон и чеснок в России увеличились поставки этих продуктов. Импорт чеснока подскочил вдвое, а имбиря — сразу в 12 раз.