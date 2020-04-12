С 13 по 19 апреля все богослужения в подмосковных и московских храмах Русской православной церкви (РПЦ) пройдут без участия прихожан. Мера была принята на основании требований санитарных властей столицы.

Первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Дионисий в письме к духовенству Москвы и Московской области обязал священников разъяснить прихожанам необходимость временных ограничений из-за «вредоносного поветрия», постигшего страну. Он сослался на данные о ситуации в московском регионе — уже заболели больше десяти тысяч человек и врачи считают, что сохранение этой динамики может привести к катастрофе.

Поэтому богослужения на предпасхальной неделе будут совершаться только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, чье присутствие необходимо. Приобщение к великим библейским событиям верующие могут совершать через чтение Священного Писания, соучастие в трансляциях на каналах «Спас» и «Союз» или домашнее чтение богослужебных последований.

Член рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции Владимир Легойда предложил верующим не посещать церковь на Пасху. Он посоветовал им самостоятельно освятить куличи и пасхи дома Крещенской водой.