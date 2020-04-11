Наряды ГИБДД начали работать на всех въездах в Москву

Столичные инспекторы ГИБДД взяли под контроль все въезды в Москвы. Как рассказали в МВД, они спрашивают у водителей причину въезда.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — сказали в пресс-службе московского МВД, ее цитирует РИА «Новости».

В полиции также попросили граждан быть сознательными и соблюдать режим изоляции.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом. Со следующей недели приостановят работу практически все организации. Магазины с продуктами и аптеки оставят открытыми. Приостановят стройки, поездки такси и каршеринга. Кроме того, организации и ИП временно не смогут оказывать медицинские услуги, если эта деятельность не является для них основной.

В столице начнет действовать пропускная система. С 13 апреля пропуски нужно будет иметь тем, кто продолжает ходить на работу. Впоследствии, как анонсировал Собянин, пропускной режим может коснуться передвижений между района и даже внутри него.

В России, по последним данным, больше 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных — в Москве.