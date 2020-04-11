Елизавета II впервые обратилась к британцам перед Пасхой
В радиообращении королева заявила, что в этом году праздник пройдет во время карантина.
В этом году Пасха для многих из нас пройдет по-другому. Но, держась отдельно, мы обеспечиваем безопасность других.Елизавета IIкоролева Великобритании
Она отметила, что сейчас праздник «нужен, как никогда».
«Мы знаем, что коронавирус не одолеет нас. Как бы темна ни была смерть — особенно для тех, кто страдает от горя — свет и жизнь сильнее», — сказала Елизавета.
Королева пожелала подданным, чтобы «живое пламя надежды на Пасху было постоянным проводником в нашем будущем».
По данным британского Минздрава, в Соединенном Королевстве коронавирус подтвердили почти у 80 тысяч человек, около 10 тысяч умерли.
Коронавирус обнаружили и у премьер-министра Бориса Джонсона, принца Уэльского Чарльза и министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Последние двое уже выздоровели. Джонсон неделю находится в больнице, несколько дней — в палате интенсивной терапии.
21 апреля Елизавете II исполнится 94 года.