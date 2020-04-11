Елизавета II впервые обратилась к британцам перед Пасхой

Британская королева Елизавета II обратилась к нации перед Пасхой, которую протестанты и католики отметят 12 апреля. Это произошло впервые за 68 лет пребывания монарха на троне.

В радиообращении королева заявила, что в этом году праздник пройдет во время карантина.

В этом году Пасха для многих из нас пройдет по-другому. Но, держась отдельно, мы обеспечиваем безопасность других. Елизавета II королева Великобритании

Она отметила, что сейчас праздник «нужен, как никогда».

«Мы знаем, что коронавирус не одолеет нас. Как бы темна ни была смерть — особенно для тех, кто страдает от горя — свет и жизнь сильнее», — сказала Елизавета.

Королева пожелала подданным, чтобы «живое пламя надежды на Пасху было постоянным проводником в нашем будущем».

По данным британского Минздрава, в Соединенном Королевстве коронавирус подтвердили почти у 80 тысяч человек, около 10 тысяч умерли.

Коронавирус обнаружили и у премьер-министра Бориса Джонсона, принца Уэльского Чарльза и министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Последние двое уже выздоровели. Джонсон неделю находится в больнице, несколько дней — в палате интенсивной терапии.

21 апреля Елизавете II исполнится 94 года.