Карантин vs каранвал. В Австралии придумали флешмоб с выбрасыванием мусора

В Австралии появился флешмоб во время изоляции. Его участники выбрасывают мусор в необычных костюмах — в ход идут карнавальные платья, образы из фильмов и даже мини-танк. Главное — получить удовольствие и выложить результат в соцсети.

Флешмоб начался с группы Bin isolation outing в Facebook, которую ведут группа друзей из австралийского штата Квинсленд. Но довольно быстро акция стала вирусной и перешла границы Австралии. Вот одни из самых ярких образов. Ворчун Карл Фредриксен из мультфильма «Вверх». Робот из «Звездных войн». Дамы в вечерних нарядах. И не только они. Агент 007. Железный человек. Трансформеры. Бэтмен. Детство. Зена — королева воинов. Просто фея. Забивака. «Мисс, пить алкоголь на улице запрещено!» Куда же без динозавров? Харли Квинн. Владелец танка.