Карантин vs каранвал. В Австралии придумали флешмоб с выбрасыванием мусора
В Австралии появился флешмоб во время изоляции. Его участники выбрасывают мусор в необычных костюмах — в ход идут карнавальные платья, образы из фильмов и даже мини-танк. Главное — получить удовольствие и выложить результат в соцсети.
Флешмоб начался с группы Bin isolation outing в Facebook, которую ведут группа друзей из австралийского штата Квинсленд. Но довольно быстро акция стала вирусной и перешла границы Австралии. Вот одни из самых ярких образов.
Ворчун Карл Фредриксен из мультфильма «Вверх».
Робот из «Звездных войн».
Дамы в вечерних нарядах.
И не только они.
Агент 007.
Железный человек.
Трансформеры.
Бэтмен. Детство.
Зена — королева воинов.
Просто фея.
Забивака.
«Мисс, пить алкоголь на улице запрещено!»
Куда же без динозавров?
Харли Квинн.
Владелец танка.