    11 апреля 2020, 21:19

    Карантин vs каранвал. В Австралии придумали флешмоб с выбрасыванием мусора

    Кирилл Фролов

    В Австралии появился флешмоб во время изоляции. Его участники выбрасывают мусор в необычных костюмах — в ход идут карнавальные платья, образы из фильмов и даже мини-танк. Главное — получить удовольствие и выложить результат в соцсети.
    Карантин vs каранвал. В Австралии придумали флешмоб с выбрасыванием мусора

    Флешмоб начался с группы Bin isolation outing в Facebook, которую ведут группа друзей из австралийского штата Квинсленд. Но довольно быстро акция стала вирусной и перешла границы Австралии. Вот одни из самых ярких образов.

    Ворчун Карл Фредриксен из мультфильма «Вверх».

    Робот из «Звездных войн».

    Дамы в вечерних нарядах.

    И не только они.

    Агент 007.

    Железный человек.

    Трансформеры.

    Бэтмен. Детство.

    Зена — королева воинов.

    Просто фея.

    Забивака.

    «Мисс, пить алкоголь на улице запрещено!»

    Куда же без динозавров?

    Харли Квинн.

    Владелец танка.