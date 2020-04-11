Более 25 нарушителей карантина оштрафовали в Москве

За нарушение карантина в Москве оштрафовали уже 26 человек. Только за последние сутки к административной ответственности привлекли 12 жителей столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Москвичи, у которых зафиксировали коронавирус, могут лечиться дома, под наблюдением врачей — если болезнь протекает в легкой форме. При этом они должны соблюдать строгий карантин: прежде чем начать такой тип лечения, пациент должен оформить специальное согласие. При этом ему разъясняли, что до полного выздоровления, которое подтвердит тест, он не имеет права покидать свой дом.

Однако некоторые москвичи продолжают выходить на улицу даже с подтвержденным диагнозом. Только за последние сутки в столице карантин нарушили 12 пациентов.

Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина были оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы ОАТИ Москвы.

Нарушители получили постановления о штрафе, и сразу после этого их доставили в специально оборудованные обсервации в Царицыно, Крылатском и Химках. Там они пробудут до полного выздоровления под наблюдением медиков.

По информации на 11 апреля, новым типом коронавируса в России заразились 13 584 человека. Больше всего пациентов в Москве — там COVID-19 обнаружили у 8852 человек. Ранее стало известно, что в столице с 13 апреля постепенно начнут вводить режим пропусков.