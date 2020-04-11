Муфтий Ингушетии умер в больнице. Тест показал коронавирус

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице. Первый тест на коронавирус показал положительный результат.

Об этом РИА «Новости» сообщили в местном Минздраве.

К сожалению, муфтий скончался сегодня днем. Он был доставлен в больницу вчера, и первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции Минздрав Ингушетии.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что муфтия госпитализировали с подозрением на COVID-19. Отмечалось, что он находится в тяжелом состоянии.

Абдурахман Мартазанов стал муфтием Духовного центра мусульман Ингушетии в июле 2019 года. Духовный лидер мусульман должен был возглавлять их в течение пяти лет. До своего избрания муфтием Мартазанов 20 лет был кадием республики — главным шариатским судьей.

По данным на 11 апреля, в Ингушетии скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом. Умер 64-летний мужчина. Если у муфтия подтвердится диагноз, то число жертв COVID-19 в республике за один день увеличится с нуля до двух.

По последней информации, коронавирусную инфекцию диагностировали у 29 жителей республики. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в реанимации лежат еще четверо пациентов, у которых подозревают COVID-19.

По данным на утро 11 апреля, в России подтвердили коронавирус у 13 584 пациентов в 82 регионах страны. Из них 106 человек скончались, еще 1045 полностью поправились — их уже выписали домой. Больше всего случаев заражения зафиксировали в столице — там коронавирус обнаружили почти у девяти тысяч человек.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что больницы Москвы работают в авральном режиме — слишком большое количество больных, которых нужно госпитализировать. Чтобы снизить нагрузку на медучреждения, пациентам с легкой формой коронавирусной инфекции разрешили лечиться на дому под наблюдением врачей. При этом они обязаны соблюдать строгий карантин.

Однако некоторые москвичи нарушают это требование и продолжают выходить на улицу даже с подтвержденным диагнозом. Полицейские оштрафовали за это уже 26 человек — их отправили в специальные обсерваторы, где они останутся до полного выздоровления. Ранее стало известно, что с 13 апреля в Москве начнут вводить пропускную систему.