Цифровые пропуска в Москве заработают с 15 апреля. Пока они касаются только поездок на транспорте

В Москве для поездок на транспорте, в том числе и на личном, с 15 апреля нужно будет оформить цифровой пропуск. «360» рассказывает, как это сделать и кому он понадобится.

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал пост в блоге, в котором рассказал о введении цифровых пропусков для перемещения по городу. Они понадобятся для поездок на любом виде личного и общественного транспорта, даже на велосипеде. Ходить пешком по городу пока можно будет без пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля.

Источник фото: сайт Сергея Собянина

«Городские власти получат общую картину того, сколько человек выходят из дома и между какими районами они перемещаются. Эта информация поможет лучше прогнозировать интенсивность распространения коронавируса и соответственно планировать нагрузку на городские службы и систему здравоохранения», — написал Собянин.

Мэр Москвы пообещал, что оформить пропуск на сайте mos.ru можно будет не сложнее, чем сделать заказ в интернет-магазине. Кроме того, можно отправить сообщение на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

Для оформления пропуска нужно сообщить номер автомобиля или карт «Тройка» и «Стрелка».

Источник фото: сайт Сергея Собянина

Согласно указу мэра Москвы, пропуск будет выглядеть как специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска. Остальные символы нужны для идентификации владельца и цели его поездки. Оформленный пропуск нужно показывать либо на экране смартфона, либо в распечатанном виде.

Пропуски будут отличаться в зависимости от цели поездки. Для работы пропуск будет выдаваться на 21 день. Он позволит проехать от дома до своей организации, курьеры смогут совершать разъезды. Количество поездок ограничиваться не будет.

Пропуск для проезда в больницу или в других личных целях будет действовать всего один день. Он разрешает поездку в конкретное учреждение. Под личными целями понимаются поездки в магазин, на дачу, на вокзал. Получить пропуск под личные цели можно будет только два раза в неделю. На больницу это ограничение не распространяется.

Чтобы ездить между Москвой и Подмосковьем, достаточно будет оформить один пропуск на портале mos.ru. Жители Подмосковья аналогичный пропуск смогут заказать для поездок в столицу.

Источник фото: сайт Сергея Собянина

Часть сотрудников сможет ездить по городу до 19 апреля без пропуска. Это касается работников медицины, правоохранительных органов, военных, журналистов, адвокатов и работников других отраслей, у кого есть служебное удостоверение.

Собянин пообещал, что, как только угроза распространения коронавируса отступит, Москва вернется к нормальной жизни, а значит, к свободе передвижения без пропусков.