    11 апреля 2020, 19:09

    ВОЗ обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Белоруссии

    Эля Данилюк

    Белоруссия чуть ли не единственная страна, которая на фоне пандемии особо не заботится о мерах защиты против распространения инфекции. В ВОЗ уверены: если сейчас не заняться введением дополнительных ограничений, число заболевших в стране увеличится в разы. Об этом сообщил ТАСС.
    ВОЗ обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Белоруссии

    ️Белоруссия входит в новую фазу вспышки коронавируса, и поэтому необходимо вводить новые меры. Об этом заявил глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О’Коннор. Он сообщил, что в стране с каждым днем растет число выявленных случаев COVID-19 и сейчас следует уделить особое внимание физическому дистанцированию. Это означает, что нужно ограничивать любые массовые мероприятия, а для людей из зоны риска вводить некоторые ограничения.

    «Мы видим рост заболеваемости в Беларуси. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой. Необходимы дополнительные меры, чтобы ее сгладить», — сказал эксперт ВОЗ.

    В Белоруссии по-прежнему не запрещены массовые мероприятия. За чемпионатом страны по футболу наблюдает практически весь мир, ведь Белоруссия — единственная европейская страна, которая не остановила игры на время коронавируса.

    Сам президент Белоруссии уверен, что пандемия коронавируса — не более, чем «массовый психоз». Накануне Александр Лукашенко предположил, что мировые державы могут использовать ситуацию с COVID-19, чтобы разделить мир.