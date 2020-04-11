ВОЗ обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Белоруссии

️Белоруссия входит в новую фазу вспышки коронавируса, и поэтому необходимо вводить новые меры. Об этом заявил глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О’Коннор. Он сообщил, что в стране с каждым днем растет число выявленных случаев COVID-19 и сейчас следует уделить особое внимание физическому дистанцированию. Это означает, что нужно ограничивать любые массовые мероприятия, а для людей из зоны риска вводить некоторые ограничения.

«Мы видим рост заболеваемости в Беларуси. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой. Необходимы дополнительные меры, чтобы ее сгладить», — сказал эксперт ВОЗ.

В Белоруссии по-прежнему не запрещены массовые мероприятия. За чемпионатом страны по футболу наблюдает практически весь мир, ведь Белоруссия — единственная европейская страна, которая не остановила игры на время коронавируса.

Сам президент Белоруссии уверен, что пандемия коронавируса — не более, чем «массовый психоз». Накануне Александр Лукашенко предположил, что мировые державы могут использовать ситуацию с COVID-19, чтобы разделить мир.