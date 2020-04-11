США вышли на первое место в мире по числу смертей от COVID-19

Всего коронавирусом заразились более 500 тысяч американцев.

Еще один «рекордсмен» по коронавирусу — штат Нью-Йорк. Этот регион обогнал все страны по количеству подтвержденных случаев COVID-19, там уже более 150 тысяч пациентов. С начала пандемии там умерли 6268 человек. Больниц не хватает, одну из них разместили прямо на улице — в знаменитом Центральном парке Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что из-за большого количества жертв в городе стали рыть братские могилы для тех погибших, у кого не оказалось родственников или чьи семьи не могут позволить себе традиционные похороны.

Между тем президент Дональд Трамп заявил о том, что США — на пике распространения коронавируса, а некоторые регионы и вовсе миновали угрозу. Трамп рассказал, что ситуация стабилизируется в тех регионах, где была наиболее острой.