    11 апреля 2020, 20:20

    США вышли на первое место в мире по числу смертей от COVID-19

    Эля Данилюк

    У Штатов — очередной антирекорд по коронавирусу. Страна обогнала Италию по количеству жертв от COVID-19. Согласно свежим данным от Университета Хопкинса, в США умерли 18 860 человек. При этом в Италии — 18 849 умерших.
    США вышли на первое место в мире по числу смертей от COVID-19

    Всего коронавирусом заразились более 500 тысяч американцев.

    Еще один «рекордсмен» по коронавирусу — штат Нью-Йорк. Этот регион обогнал все страны по количеству подтвержденных случаев COVID-19, там уже более 150 тысяч пациентов. С начала пандемии там умерли 6268 человек. Больниц не хватает, одну из них разместили прямо на улице — в знаменитом Центральном парке Нью-Йорка.

    Ранее стало известно, что из-за большого количества жертв в городе стали рыть братские могилы для тех погибших, у кого не оказалось родственников или чьи семьи не могут позволить себе традиционные похороны.

    Между тем президент Дональд Трамп заявил о том, что США — на пике распространения коронавируса, а некоторые регионы и вовсе миновали угрозу. Трамп рассказал, что ситуация стабилизируется в тех регионах, где была наиболее острой.