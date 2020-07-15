Коронавирус в России и в мире. Главное на 15 июля

Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 13,2 миллиона человек. 576 752 пациентов не смогли побороть COVID-19. В России почти половина жителей ожидает прихода второй волны, а на Украине карантин может растянуться на полтора года. Главные новости о коронавирусе — в материале «360».

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В России

В России выявлено 739 947 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше половины из них выздоровели — 512 825. Жертвами заболевания оказались 11 614 человека, по данным стопкоронавирус.рф.

В ряде регионов власти продлили ограничительные меры. Так, в Саратовской области до 22 июля не смогут начать свою работу плавательные бассейны, театры, ТЦ и аквапарки. Под запретом находятся и массовые мероприятия.

Ограничения не планируют смягчать в Башкортостане. По словам главы региона Радия Хабирова, для этого в республике нет никаких оснований.

До 26 июля ограничительные меры продлили в Санкт-Петербурге. Торговые центры пока остаются закрытыми. Также жителям нельзя гулять в лесопарковых зонах, посещать бары и рестораны в полном режиме.

Чеченская Республика временно запретила приезжать туристам. Открытие курортного сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому регион решил оградить своих жителей.

В Крыму с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная обсервация для иностранцев. Теперь иностранные туристы по приезду не будут находиться на карантине в течение 14 дней. Тем, кто намерен отдыхать в санаториях, нужно снова получать справку об отсутствии инфекции. Ранее Роспотребнадзор РФ отменил это требование, но местное санитарное ведомство его вернуло.

В мире

Хорватия открыла свои границы для туристов. При себе необходимо иметь справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию, оформленную не позднее, чем за двое суток. Без нее туристам придется две недели находиться на карантине.

В Великобритании уличный художник Бэнкси напомнил жителям о мерах предосторожности. Он разрисовал вагоны в лондонском метро. Около сидений появились граффити нескольких чихающих крыс. Этим художник показал важность ношения маски во время пандемии коронавируса.

На Украине допустили, что карантинные меры могут растянуться на полтора года. Показатели заболеваемости в стране стабильно держатся на высоком уровне.

Казахстан продлил ограничения до 2 августа. Власти отметили, что их снова могут продлить, если ситуация к тому времени не улучшится. Жертвой COVID-19 стал 50-летний заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев. Он отвечал за мероприятия, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность в стране.