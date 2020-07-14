Глава Башкортостана заявил, что в регионе не планируют ослаблять ограничения

По его словам, в настоящий момент в республике нет никаких оснований для того, чтобы снять режим самоизоляции.

«Ни одной позитивной весточки», — отметил Хабиров.

В данное время в регионе зафиксировано 5 921 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 994 человека. 19 пациентов скончались.