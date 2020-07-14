Глава Башкортостана заявил, что в регионе не планируют ослаблять ограничения
Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе оперативного совещания сообщил, что в регионе не планируют ослаблять ограничения, которые были введены по причине распространения коронавируса, пишет сайт ToDay News Ufa.
По его словам, в настоящий момент в республике нет никаких оснований для того, чтобы снять режим самоизоляции.
«Ни одной позитивной весточки», — отметил Хабиров.
В данное время в регионе зафиксировано 5 921 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 994 человека. 19 пациентов скончались.