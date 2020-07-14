Хорватия разрешила россиянам въезд по ранее полученным визам

Граждане третьих стран, в том числе, россияне, смогут въехать в Хорватию при наличии ранее полученной шенгенской или национальной визы. После обновления связанных с пандемией COVID-19 мер новых виз Загреб пока не выдает.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Schengen Visa Info, въезжающим будет нужно предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса и ваучер на проживание.

«На основании рекомендаций Хорватского института общественного здравоохранения власти страны приняли решение открыть границы для расширенного списка граждан из стран, не входящих в Евросоюз, включая туристов», — сообщили хорватские власти.

Справка об отрицательном результате теста на коронавирус должна быть оформлена не позднее чем за двое суток до прибытия в страну. При ее отсутствии приезжий будет отправлен на двухнедельный карантин. Иностранцам разрешат выходить на улицу в маске для посещения продуктовых магазинов или аптек. Впрочем, карантин могут сократить, если турист за свой счет согласится пройти обследование на коронавирус и получит результаты в течение недели.

Хорватские власти распорядились освободить от обязательного предъявления справки о сданном тесте всех граждан, входящих в Шенгенское соглашение и ЕС.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе перечислила восемь стран, которые готовы принять российских туристов при соблюдении несложных условий — Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.