facebook_pixel
    14 июля 2020, 23:30

    Хорватия разрешила россиянам въезд по ранее полученным визам

    Анастасия Кукова

    Граждане третьих стран, в том числе, россияне, смогут въехать в Хорватию при наличии ранее полученной шенгенской или национальной визы. После обновления связанных с пандемией COVID-19 мер новых виз Загреб пока не выдает.
    Хорватия разрешила россиянам въезд по ранее полученным визам

    Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Schengen Visa Info, въезжающим будет нужно предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса и ваучер на проживание.

    «На основании рекомендаций Хорватского института общественного здравоохранения власти страны приняли решение открыть границы для расширенного списка граждан из стран, не входящих в Евросоюз, включая туристов», — сообщили хорватские власти.

    Справка об отрицательном результате теста на коронавирус должна быть оформлена не позднее чем за двое суток до прибытия в страну. При ее отсутствии приезжий будет отправлен на двухнедельный карантин. Иностранцам разрешат выходить на улицу в маске для посещения продуктовых магазинов или аптек. Впрочем, карантин могут сократить, если турист за свой счет согласится пройти обследование на коронавирус и получит результаты в течение недели.

    Хорватские власти распорядились освободить от обязательного предъявления справки о сданном тесте всех граждан, входящих в Шенгенское соглашение и ЕС.

    Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе перечислила восемь стран, которые готовы принять российских туристов при соблюдении несложных условий — Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.