Бэнкси нарисовал чихающих крыс в лондонском метро

Знаменитый уличный художник Бэнкси в защитном костюме спустился в метро Лондона и расписал вагон поезда. Он нарисовал в нем несколько чихающих крыс, которые служат напоминанием о том, как важно надевать маски во время пандемии коронавируса.

Бэнкси опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором показал процесс создания граффити. Он нарисовал над рядами сидений чихающую крысу, которая не прикрывает морду.

Судя по всему, Бэнкси спустился в метро перед самым его закрытием, когда в вагонах было очень мало пассажиров. По их реакции видно, что они не понимали, что происходит, и, скорее всего, даже не поняли, кто перед ними.

В комментариях к ролику уже пошутили, что благодаря трудам художника в метро только что появился самый дорогой в мире вагон.

С начала пандемии коронавируса художник уже не первый раз рисует крыс. Ранее он опубликовал работу, которую сделал во время самоизоляции в собственной ванной комнате. Там Бэнкси изобразил грызунов, которые устроили настоящий погром — размотали туалетную бумагу, перекосили зеркало и разрисовали стену.