Власти Саратовской области продлили ограничения по COVID-19

Запрет действует с конца марта из-за распространения коронавируса. Также в области не работают кинотеатры, аквапарки, зоологические сады и другие заведения. До 22 июля закрытыми останутся и ТРЦ.

При этом рестораны и кафе могут работать на открытых площадках. Для сотрудников и посетителей действуют масочный режим и требование социального дистанцирования.

Накануне в Саратовской до 26 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Он носит рекомендательный характер и касается работающих пенсионеров. Работодателям рекомендуется либо отправить их на удаленную работу, либо на изоляцию по домам.

По данным на утро 14 июля, в Саратовской области было подтверждено 7782 случая заражения коронавирусом, 47 пациентов умерли, 4363 человека выздоровели.

На прошлой неделе комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложил создать государственный фонд, чтобы помочь родителям, которые не могут выплачивать алименты из-за эпидемии.