Карантин в Киеве может продлиться 1,5 года

По данным портала «Русская планета», показатели заболеваемости в регионе стабильно держатся на высоком уровне. «И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходится», — рассказал Рубан. Он уточнил, что после 31 июля карантин продлят на неопределенный срок. Также он допустил, что ограничения могут действовать еще 1,5 года.