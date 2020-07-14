Справку о COVID-19 снова нужно получать для отдыха в крымских санаториях

Крымские санатории, согласно региональным правилам, вынуждены просить отдыхающих показать справки об отсутствии коронавируса. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Туристам, купившим проживание в санаториях Крыма, необходимо получать справку об отсутствии COVID-19. Ранее Роспотребнадзор РФ отменил это требование, но местное санитарное ведомство его вернуло на региональном уровне», — заявила Ломидзе в интервью «Интерфаксу».

Медицинский документ необходимо получить тем, кто собирается отдыхать в санаториях Крыма и Севастополя. Кроме того, Роспотребнадзор советует проверять на инфекцию сотрудников этих учреждений.

Дело в том, что ведомство боится возможного роста заразившихся на полуострове. Ведь регион не сможет обеспечить достаточно обсерваторов для приезжих и местных жителей. При этом представительница АТОР подчеркнула, что «другие объекты размещения» тоже могут потребовать справку. Но крымских отелей это не касается. Также документ не попросят показать при въезде в республику.

Тем временем министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что отели загружены на 100%. Об этом написало РИА «Новости». Больше всего туристам нравится южное и западное побережье.

«В ряде регионов загрузка находится на уровне 50–60%, но при этом уровень и глубина бронирования крымских санаториев и гостинец продолжает расти», — отметил Волченко.

Крымский полуостров открылся для туристов из других регионов 1 июля. Местные жители могут отдыхать там с 15 июня.

Ранее стало известно о снижении цен на перелеты в Крым.