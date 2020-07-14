Карантин продлится в Казахстане до 2 августа
Правительство Казахстана продлило карантин в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Глава Минздрава республики заявил, что на данный момент создаются резервные места для лечения пациентов. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Карантин в Казахстане продлили до 2 августа. Позже его могут увеличить еще, если ситуация не улучшится.
«Для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принято решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели с 20 июля по 2 августа», — сказано в сообщении на странице премьер-министра Казахстана в Facebook.