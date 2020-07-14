Замминистра обороны Казахстана скончался от коронавируса

Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев скончался от коронавируса на 50-м году жизни, сообщили в пресс-службе ведомства.

«14 июля 2020 года ушел из жизни заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Курманбаев Бакыт Жанузакович», — уточнили сотрудники министерства.

Они подтвердили, что Курманбаев был инфицирован COVID-19. Также в министерстве рассказали, что генерал-майор с первых дней борьбы с распространением коронавируса отвечал за мероприятия, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность. У замминистра остались супруга и двое детей, информирует ИА RNS.

Курманбаев родился в 1970 году. Он учился в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск России и Военной академии Генштаба ВС России. Занимал руководящие должности в Минобороны Казахстана, а также руководил отделом военной безопасности и обороны Совбеза республики.

Его назначили замминистра обороны весной минувшего года. Он занимался вопросами материально-технического обеспечения и взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом.