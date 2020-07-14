Обсервацию для иностранцев отменят в Крыму с 15 июля

В Крыму с 15 июля отменят обязательную двухнедельную обсервацию для граждан, приезжающих на полуостров из-за рубежа. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщило РИА «Новости», ранее все граждане других стран в обязательном порядке помещались на карантин на 14 дней в обсерваторы. Обязательная изоляция для россиян на полуострове была отменена с 15 июня.

Ранее действующие из-за COVID-19 ограничения, в том числе, обсервацию, отменили для приезжих власти Сахалина.

С 1 июля 67 регионов России начали принимать туристов.