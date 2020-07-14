Чечня запретила въезд туристам. Так власти хотят уберечься от новой волны заражения

В оперативном штабе Чечни по противодействию COVID-19 решили временно запретить туристам приезжать в республику. Так власти хотят избежать новой вспышки коронавируса.

О запрете на въезд в республику для туристов сообщил начальник регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов. Он написал пост в своем Instagram-аккаунте, в котором рассказал о решении штаба.

«Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан. Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку», — говорится на странице Черхигова. Он также отметил, что слаженная работа властей помогла минимизировать риски и обеспечить необходимую безопасность для жителей региона.

Ранее глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что двухнедельный карантин для всех въезжающих в Чечню будет отменен. Кроме того, Кадыров опроверг слухи о том, что в республике продлеваются ограничительные меры из-за COVID-19.