Коронавирус в России и в мире. Главное на 11 июля

В России

В России выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 713 936 человек. Больше половины из них уже побороли болезнь — 489 068, по данных стопкоронавирус.рф

В стране приступили к разработке детской вакцины от инфекции. Для нее должны быть соблюдены особые требования по безопасности.

Вместе с тем, вакцина для взрослых уже прошла доклинические исследования. Они завершились успешно. Ожидается, что с 15 июля уже будут проводиться клинические испытания.

В Москве иммунный ответ сформировался у 21,7% жителей. Об этом свидетельствуют данные масштабного тестирования на антитела в столице.

В Тюмени усилили контроль за соблюдением режима повышенной готовности. С теми, кто посещает и устраивает вечеринки в ресторанах и кафе, будет разбираться полиция.

В Челябинской области продлили режим самоизоляции. Она закончится 26 июля. На день позже, 27 июля закончится продленный ограничительный режим в ХМАО. В Томской области режим повышенной готовности из-за коронавируса продлится до 1 августа.

В мире

Распространение коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться в странах Северной и Южной Америки. За прошедшие сутки рекордные показатели новых заболеваний зафиксировали в Мексике, Аргентине и Колумбии. По прежнему высокий уровень роста инфицированных наблюдается в США и Бразилии.

Источник фото: jhu.edu

Дубай объявил, что готов принимать всех иностранных туристов. В том числе гостей из России. При себе путешественникам нужно иметь отрицательный ПЦР тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за четыре дня. В самолете туристы должны заполнить специальную форму о своем здоровье и скачать приложение, которое будет отслеживать местоположение.

В Боливии положительный тест на коронавирус оказался у исполняющей обязанности президента Жанин Аньес. В Венесуэле инфекцией заразился председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.

В Италии задумались о возможности продлить карантин. По словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, это всего лишь означает, что они могут «продолжать предпринимать меры» против распространения вируса.