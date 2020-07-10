Иммунитет к коронавирусу выработался у 21,7% москвичей

Исследование проходило с 19 июня по 2 июля. За эти две недели анализы сдали 98 тысяч человек.

«Темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели — с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается», — отметила Ракова.

Доля заболевших жителей по данным ИХЛА-тестирования снизилась с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям — с 2,4% до 1,2%.

Рост доли горожан, у которых выработались антитела к коронавирусу, отмечается в целом по Москве и в административных округах, в частности.

Каждый москвич может записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к новой инфекции.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о появлении у россиян коллективного иммунитета к COVID-19. Такой вывод он сделал на основании сокращения заболеваемости коронавирусом.

По данным на 10 июля, всего в России выявлено 713 936 больных. За время пандемии COVID-19 унес 11 017 жизней соотечественников.