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    10 июля 2020, 10:36

    Режим ограничений в Томской области продлили до 1 августа

    Алена Макаренко

    Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили в Томской области до 1 августа. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на областную администрацию.
    Режим ограничений в Томской области продлили до 1 августа

    Это решение принял губернатор Сергей Жвачкин.

    «К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Режим продлен до 1 августа», — говорится в сообщении.

    Людям старше 65 лет нужно соблюдать предельную осторожность, напомнил губернатор. Для тех из них, кто работает, автоматически продлят больничные листы — для этого работодателю необходимо обратиться в Фонд социального страхования.

    В случае стабильной эпидобстановки местные власти разрешат сначала открыть летние веранды и автошколы, а потом спорткомплексы и фитнес-клубы. В Томской области в обязательном порядке необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в общественном транспорте и магазинах.