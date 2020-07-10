Режим ограничений в Томской области продлили до 1 августа

Это решение принял губернатор Сергей Жвачкин.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Режим продлен до 1 августа», — говорится в сообщении.

Людям старше 65 лет нужно соблюдать предельную осторожность, напомнил губернатор. Для тех из них, кто работает, автоматически продлят больничные листы — для этого работодателю необходимо обратиться в Фонд социального страхования.

В случае стабильной эпидобстановки местные власти разрешат сначала открыть летние веранды и автошколы, а потом спорткомплексы и фитнес-клубы. В Томской области в обязательном порядке необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в общественном транспорте и магазинах.