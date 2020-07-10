Власти Тюмени усилили контроль за соблюдением режима повышенной готовности

Речь идет о запрете на посещение кафе и ресторанов из-за распространения коронавируса. Ранее рестораторы неоднократно устраивали вечеринки, игнорируя карантин.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора и департаментом потребительского рынка Тюменской области усилен контроль за соблюдением организациями мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции», — пояснили в операштабе.