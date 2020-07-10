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    10 июля 2020, 17:24

    Карантин продлили в Челябинской области

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, продлил карантин в регионе. Он продлится до 26 июля. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года», — пояснили в пресс-службе правительства.

    Отмечается, что произошло снятие части ограничительных мер. Так, например, начали работать все магазины, возобновили работу ЗАГСы. Однако на регистрации брака должно быть не более 10 человек.