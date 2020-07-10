Карантин продлили в Челябинской области

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года», — пояснили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что произошло снятие части ограничительных мер. Так, например, начали работать все магазины, возобновили работу ЗАГСы. Однако на регистрации брака должно быть не более 10 человек.