ВОЗ выступила против возвращения жесткого карантина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) против возвращения к полному карантину в целях борьбы с распространением коронавируса. Однако в организации не исключают таких решений в некоторых странах.

Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве. Трансляция велась в Twitter.

«Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом», — заявил он.

Райан напомнил, что ВОЗ предупреждала о риске новых вспышек после окончания жесткого карантина. Он отметил, что организация всегда советовала снимать ограничения поэтапно, чтобы отслеживать статистику.

«Сейчас маловероятно, что мы можем полностью ликвидировать этот вирус», — отметил представитель ВОЗ. Он добавил, что даже на островные государства инфекция может вернуться.

По его словам, после снятия карантина нужно внимательно отслеживать вспышки и оперативно их подавлять.

«Так мы сможем избежать второй волны заболевания и возвращения к жесткому карантину», — заключил Райан.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что никто не может дать точный прогноз о второй волне коронавируса. Она может начаться и завтра, если все начнут собираться в одном месте.