Коронавирус подтвердили у временного президента Боливии

Положительный результат теста на коронавирус получила временный президент Боливии Жанин Аньес. Теперь она будет соблюдать самоизоляцию и работать в таком режиме.

«У меня положительный результат на COVID-19, я в порядке, я буду работать, находясь в изоляции. Давайте вместе идти вперед», — написала Аньес в Twitter.

К своему посту она добавила видеообращение, в котором заверила, что чувствует себя хорошо. Лидер Боливии уточнила, что будет находиться дома в изоляции в ближайшие две недели. Затем медики должны будут сделать еще один анализ на наличие коронавируса.

Жанин Аньес заняла пост временного президента Боливии после того, как Эво Моралес бежал из страны. Боливийский лидер уехал из-за начавшихся протестов. Выборы нового президента пройдут в стране в мае. Ранее Аньес была вторым вице-спикером парламента Боливии.

Это уже третье заражение коронавирусом среди президентов государств Латинской Америки. Перед Аньес COVID-19 заболели лидер Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и его бразильский коллега Жаир Болсонару. Последний объявил журналистам о своем инфицировании лично. Теперь представители СМИ намерены подать на Болсонару в суд за то, что он снял маску во время конференции.