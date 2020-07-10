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    10 июля 2020, 13:32

    Дубай разрешил отдыхать туристам из России

    Алена Макаренко

    Дубай объявил о готовности принимать всех иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом рассказала представитель Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая в России Анна Ястребова. Ее слова приведены на сайте Ассоциации туроператоров России.
    Дубай разрешил отдыхать туристам из России

    По прилету путешественники должны представить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом. Справку необходимо получить не более чем за 96 часов до прибытия.

    Кроме того, на борту самолета туристы должны заполнить форму о состоянии здоровья, скачать специальное приложение на смартфон для отслеживания перемещений и оперативной связи. Помимо этого требуется оформить медицинскую страховку с покрытием лечения от коронавируса.

    Всем прибывающим в аэропорту измерят температуру. При обнаружении симптомов пассажиру понадобится пройти повторное тестирование, даже если у него имеется действующая справка. В зависимости от результатов туриста отправят в обсерватор или местную больницу.

    Никаких специальных исключений или требований для путешественников из России не вводилось, отметила газета «Взгляд». При условии возобновления международного авиасообщения граждане РФ смогут свободно въезжать в Дубай.

    Дубай официально открыт для всех туристов с 7 июля.