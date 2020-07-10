Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 12 миллионов человек. Свыше 551 тысячи погибли от вируса.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА «Новости». На момент написания материала число зараженных составляло 12 102 328 человек. Не смогли побороть инфекцию 551 046 пациентов с COVID-19.

За последние сутки выявили рекордное число новых случаев: 228 102. Летальных исходов 5565.

В России выявлено 713 936 случаев COVID-19. 11 017 пациентов с коронавирусом погибли, по данным стопкоронавирус. рф. Уже на протяжении нескольких дней ежесуточный прирост зараженных не поднимается выше отметки в семь тысяч.

На днях глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир еще не достиг пика пандемии коронавируса. Распространение инфекции ускоряется. Вместе с тем вирусолог допустил приход второй волны в Россию, если соотечественники не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.