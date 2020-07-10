Свыше 12 миллионов человек заразились коронавирусом в мире — ВОЗ
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА «Новости». На момент написания материала число зараженных составляло 12 102 328 человек. Не смогли побороть инфекцию 551 046 пациентов с COVID-19.
За последние сутки выявили рекордное число новых случаев: 228 102. Летальных исходов 5565.
В России выявлено 713 936 случаев COVID-19. 11 017 пациентов с коронавирусом погибли, по данным стопкоронавирус. рф. Уже на протяжении нескольких дней ежесуточный прирост зараженных не поднимается выше отметки в семь тысяч.
На днях глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир еще не достиг пика пандемии коронавируса. Распространение инфекции ускоряется. Вместе с тем вирусолог допустил приход второй волны в Россию, если соотечественники не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.