Доклинические испытания вакцины от коронавируса успешно завершили в России

«Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно. И мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет, как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику», — сказала Попова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что создание вакцины от коронавирусной инфекции идет по графику, который был утвержден правительством страны. Голикова также призвала россиян соблюдать график вакцинации от сезонных инфекций, особенно от гриппа. Плановую вакцинацию возобновили уже во многих регионах.

Первая промышленная партия вакцины от коронавируса появится в России уже в начале осени. Финальная стадия испытаний уже стартовала. Препарат разработали и исследуют специалисты Минобороны вместе с учеными НИЦ имени Гамалеи.