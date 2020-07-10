Работу над детской вакциной от коронавируса начали в России
«… Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно» — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что у детей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, формируется к ней иммунитет.
Попова также рассказала, что доклинические испытания вакцины от коронавируса успешно завершил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что создание вакцины идет по графику, ранее утвержденному правительством страны. Первая промышленная партия вакцины появится в стране уже в начале осени. Финальная стадия испытаний уже стартовала. Препарат разработали и исследуют специалисты Минобороны вместе с учеными НИЦ имени Гамалеи.