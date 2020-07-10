Работу над детской вакциной от коронавируса начали в России

Для детей должна быть специальная вакцина от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Работа над ней только начинается.

«… Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно» — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что у детей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, формируется к ней иммунитет.

Попова также рассказала, что доклинические испытания вакцины от коронавируса успешно завершил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что создание вакцины идет по графику, ранее утвержденному правительством страны. Первая промышленная партия вакцины появится в стране уже в начале осени. Финальная стадия испытаний уже стартовала. Препарат разработали и исследуют специалисты Минобороны вместе с учеными НИЦ имени Гамалеи.