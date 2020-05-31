Коронавирус в России и мире. Главное на 31 мая

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в шесть миллионов. Ученые во всех странах бьются над получением вакцины против COVID-19. Сроки работы над ней обозначила всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Китай также объявил, когда сможет направить на рынок собственную вакцину. А в Минздраве России одобрили первый в стране препарат против COVID-19.

В России

Только за последние сутки в стране выявлено практически девять тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В лидерах по-прежнему Москва. В столице зафиксировано 2347 новых случаев коронавируса.

В ближайшие две недели ученые начнут проводить испытания вакцины от коронавируса. Добровольцев для этих исследований уже набрали. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первые образцы вакцины для медицинских работников могут быть выпущены уже в августе или сентябре.

При этом Минздрав России уже одобрил первый в стране препарат против COVID-19. Им стал «Авифавир». Его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир».

У коронавируса наблюдается небольшое число мутаций, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Инфекция изменяется мало, поэтому можно говорить об эффективности вакцин. При этом, по ее словам, осенью может начаться вторая волна COVID-19. Заболеваемость начнется вместе с распространением других сезонных респираторных инфекций.

В мире

Число коронавирусных пациентов продолжает расти. По последним данным университета Хопкинса, общее число зараженных во всем мире 6 057 553. Погибли от вируса 369 106 пациентов.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в США — более 1,7 миллиона человек. На втором месте по числу заражений находится Бразилия — больше 498 тысяч инфицированных. На третье строчке Россия — 396 575 выявленных случаев COVID-19.

Больше всего летальных исходов от коронавируса нового типа зафиксировано в США — свыше 103 тысяч человек. Следом идет Великобритания. В Соединенном Королевстве зафиксировано больше 38 тысяч смертельных случаев. Третья строчка за Италией — 33 340 смертей от COVID-19. Бразилия на четвертом месте — в стране погибло больше 28 тысяч граждан. Россия в перечне стран с показателями смертности от COVID-19 на 15-й строчке. В стране 4555 случаев заражения закончились летальным исходом.

Первые вакцины от нового коронавируса могут быть созданы через полтора года, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он отметил, что до появления вакцины необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы не допустить распространения инфекции.

Китай же объявил, что может направить на рынок собственную вакцину уже к концу 2020 года или началу 2021-го.

Евросоюз, тем временем, призвал США пересмотреть решение о прекращении финансирования ВОЗ. В заявлении говорится, что в борьбе с коронавирусом важную роль играет международное сотрудничество, поэтому не следует совершать действия, препятствующие ему.

Люди по всему миру придумывают новые способы обезопасить себя от коронавируса. В Японии теперь есть специальные крючки, чтобы ездить в лифте или на метро и ни до чего не дотрагиваться, а в Таиланде —педали в лифтах, чтобы не приходилось нажимать на кнопки.