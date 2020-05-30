Евросоюз призвал США пересмотреть решение по ВОЗ

В заявлении говорится, что в борьбе с коронавирусом важную роль играет международное сотрудничество, поэтому не следует совершать действия, препятствующие ему.

«В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение», — уточняет руководство ЕС.

Ранее стало известно, что США официально прекращают направлять выплаты во Всемирную организацию здравоохранения. Причиной президент Дональд Трамп назвал отказ организации провести преобразования, на которых настаивал Белый дом.