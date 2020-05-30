Первый препарат против коронавируса одобрили в России

Минздрав России одобрил первый в стране препарат против COVID-19, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.

«Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — цитирует РИА «Новости» сообщение в госреестре лекарственных средств.

РФПИ в марте приняло решение создать совместное предприятие с «ХимРар» для производства лекарственного препарата «Фавипиравир». Ранее китайские ученые выяснили, что это лекарство эффективно против коронавирусной инфекции.

О сроках завершения клинических испытаний «Фавипиравира» говорилось ранее. Испытания должны были проводится на нескольких сотнях пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии, где препарат производится. На первом этапе медицинский препарат давали только больным средней степени тяжести.

Схема лечения пациентов фавипиравиром уже разработана. В среднем процедура займет не больше недели.