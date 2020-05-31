Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн человек

Общее число граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией в мире — 6 014 117. Погибли от вируса 367 627 пациентов.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в Соединенных Штатах. Там инфекцией заразились более 1 765 723 человека. На втором месте по числу заражений находится Бразилия. В стране 465 166 инфицированных. На третье строчке Россия — 396 575 выявленных случаев COVID-19.

Больше всего летальных исходов от коронавируса нового типа зафиксировано в США. По всей стране скончались 103 674 человека. Следом идет Великобритания. В Соединенном Королевстве зафиксировано 38 458 смертельных случая. Третья строчка за Италией — 33 340 смертей от COVID-19. Бразилия в этом списке находится на пятом месте. В стране от коронавируса нового типа скончалось 27 878 граждан. Россия в перечне стран с показателями смертности от COVID-19 на 15-м месте. В РФ 4555 случаев заражения закончились летальным исходом.