Специалисты объяснили, почему вакцина от коронавируса будет эффективной

Специалисты не заметили сильных мутаций у коронавируса. Отсутствие изменений говорит о том, что вакцина против инфекции будет эффективной.

«Ученые говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций, и это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена и она может быть достаточно эффективной», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на канале «Россия 1».

Она добавила, что в начале марта специалисты по всему миру изучили 163 образца коронавируса, а сегодня таких исследований насчитывается уже более 36 тысяч. При этом каждый коронавирус, поразивший человека, имел клиническое проявление. По словам Поповой, иммунитет к COVID-19 не формируется у тех, кто подхватил другой вид коронавируса.

«Каждый год мы видим значительное количество людей, которые переносят ОРВИ, вызванную коронавирусом. И сегодня мы абсолютно точно можем сказать, что коронавирус сезонный не дает перекрестного иммунитета для COVID-19», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал, что первые вакцины от коронавируса могут появиться только через полгода.