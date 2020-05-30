    30 мая 2020, 14:46

    Специалисты объяснили, почему вакцина от коронавируса будет эффективной

    Дарья Бунякова

    Специалисты не заметили сильных мутаций у коронавируса. Отсутствие изменений говорит о том, что вакцина против инфекции будет эффективной.

    «Ученые говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций, и это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена и она может быть достаточно эффективной», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на канале «Россия 1».

    Она добавила, что в начале марта специалисты по всему миру изучили 163 образца коронавируса, а сегодня таких исследований насчитывается уже более 36 тысяч. При этом каждый коронавирус, поразивший человека, имел клиническое проявление. По словам Поповой, иммунитет к COVID-19 не формируется у тех, кто подхватил другой вид коронавируса.

    «Каждый год мы видим значительное количество людей, которые переносят ОРВИ, вызванную коронавирусом. И сегодня мы абсолютно точно можем сказать, что коронавирус сезонный не дает перекрестного иммунитета для COVID-19», — пояснила глава Роспотребнадзора.

    Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал, что первые вакцины от коронавируса могут появиться только через полгода.