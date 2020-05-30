Глава Минздрава: добровольцы для испытаний вакцины от коронавируса уже набраны
Министр отметил, что все препараты должны быть безопасны для здоровья граждан. Сейчас специалисты тестируют разработанные вакцины от коронавируса, а в ближайшие две недели начнутся клинические испытания.
«Количество добровольцев уже набрано для клиники (клинических испытаний — прим.ред.), подготовлены», — привело РИА «Новости» слова Мурашко.
Он добавил, что первые образцы вакцины для медицинских работников могут быть выпущены уже в августе или сентябре.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у коронавируса наблюдается небольшое число мутаций. Инфекция изменяется мало, поэтому можно говорить об эффективности вакцин. Она также отметила, что осенью может начаться вторая волна коронавируса. Заболеваемость начнется вместе с распространением других сезонных респираторных инфекций.