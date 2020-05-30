    30 мая 2020, 15:26

    Глава Минздрава: добровольцы для испытаний вакцины от коронавируса уже набраны

    Дарья Бунякова

    В ближайшие две недели ученые начнут проводить испытания вакцины от коронавируса. Добровольцев для этих исследований уже набрали, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
    Глава Минздрава: добровольцы для испытаний вакцины от коронавируса уже набраны

    Министр отметил, что все препараты должны быть безопасны для здоровья граждан. Сейчас специалисты тестируют разработанные вакцины от коронавируса, а в ближайшие две недели начнутся клинические испытания.

    «Количество добровольцев уже набрано для клиники (клинических испытаний — прим.ред.), подготовлены», — привело РИА «Новости» слова Мурашко.

    Он добавил, что первые образцы вакцины для медицинских работников могут быть выпущены уже в августе или сентябре.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у коронавируса наблюдается небольшое число мутаций. Инфекция изменяется мало, поэтому можно говорить об эффективности вакцин. Она также отметила, что осенью может начаться вторая волна коронавируса. Заболеваемость начнется вместе с распространением других сезонных респираторных инфекций.