Глава Минздрава: добровольцы для испытаний вакцины от коронавируса уже набраны

В ближайшие две недели ученые начнут проводить испытания вакцины от коронавируса. Добровольцев для этих исследований уже набрали, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр отметил, что все препараты должны быть безопасны для здоровья граждан. Сейчас специалисты тестируют разработанные вакцины от коронавируса, а в ближайшие две недели начнутся клинические испытания.

«Количество добровольцев уже набрано для клиники (клинических испытаний — прим.ред.), подготовлены», — привело РИА «Новости» слова Мурашко.

Он добавил, что первые образцы вакцины для медицинских работников могут быть выпущены уже в августе или сентябре.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у коронавируса наблюдается небольшое число мутаций. Инфекция изменяется мало, поэтому можно говорить об эффективности вакцин. Она также отметила, что осенью может начаться вторая волна коронавируса. Заболеваемость начнется вместе с распространением других сезонных респираторных инфекций.