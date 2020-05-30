Япония придумала, как бесконтактно пользоваться лифтом и метро

Люди по всему миру придумывают новые способы обезопасить себя от коронавируса. Так, в Японии создали специальные крючки, чтобы ездить в лифте или на метро и ни до чего не дотрагиваться.

Небольшой японский завод по производству различных деталей из металла за время пандемии потерял половину прибыли. Специалисты предприятия заметили, что жители избегают прикосновений к предметам, которые трогали другие люди. Такие опасения появились из-за распространения коронавируса, пишет телеканал NHK.

В итоге завод решил выпустить крючки, чтобы люди могли пользоваться лифтами, открывать двери и ездить в метро бесконтактно. Приспособление сделали из титана и уже начали производство. Продавать изделие завод планирует в Сети.

Но это уже не первое изобретение для бесконтактных поездок в лифте. В Таиланде уже используют педали в лифтах, чтобы не приходилось нажимать на кнопки. Выбрать нужный этаж или вызвать лифт жители страны теперь могут ногой.

Всего в мире зафиксировано более шести миллионов зараженных коронавирусом. В России насчитывается 387 623 случая заболевания COVID-19. Врачи уже выписали из больниц 159 257 пациентов. Скончались после инфицирования 4374 человека.