Япония придумала, как бесконтактно пользоваться лифтом и метро
Небольшой японский завод по производству различных деталей из металла за время пандемии потерял половину прибыли. Специалисты предприятия заметили, что жители избегают прикосновений к предметам, которые трогали другие люди. Такие опасения появились из-за распространения коронавируса, пишет телеканал NHK.
В итоге завод решил выпустить крючки, чтобы люди могли пользоваться лифтами, открывать двери и ездить в метро бесконтактно. Приспособление сделали из титана и уже начали производство. Продавать изделие завод планирует в Сети.
Но это уже не первое изобретение для бесконтактных поездок в лифте. В Таиланде уже используют педали в лифтах, чтобы не приходилось нажимать на кнопки. Выбрать нужный этаж или вызвать лифт жители страны теперь могут ногой.
Всего в мире зафиксировано более шести миллионов зараженных коронавирусом. В России насчитывается 387 623 случая заболевания COVID-19. Врачи уже выписали из больниц 159 257 пациентов. Скончались после инфицирования 4374 человека.