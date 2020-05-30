Китай намерен представить вакцину от коронавируса к концу года

Ученые всего мира бьются над получением вакцины от коронавируса. Этот препарат поможет не только остановить пандемию, но и станет главным товаром ближайших лет. Китай объявил, что может направить на рынок собственную вакцину к концу этого или началу следующего года.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР.

«Инактивированная вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце этого года или в начале следующего», — говорится в сообщении ведомства.

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань объявил, что уже сейчас пять видов вакцин проходят вторую стадию клинических исследований. Он отметил, что самый эффективный препарат выберут по лучшим результатам тестов. Но для их проведения понадобится время. Всего потенциальным вакцинам нужно пройти три этапа исследований. Проверяется их безопасность для человека и эффективность. В случае успеха, вакцину пустят в широкое производство.

Россия тоже продолжает работать над созданием собственного препарата от коронавируса. В частности, в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора рассказали, что придумали создать специальную вакцину от коронавируса, которая не потребует прививок. Это специальный препарат, который нужно закапывать в нос. Пока в центре идут клинические испытания.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что для пробных испытаний вакцины от коронавируса набрали добровольцев. В ближайшие две недели на них проверят работу препаратов, а опытные образцы вакцин для медиков, работающих с инфицированными больными, выпустят в августе или сентябре.